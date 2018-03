RSC. FUNDACIÓN OSBORNE Y FUNDACIÓN ONCE FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD

La Fundación Osborne y Fundación ONCE han firmado un convenio de colaboración que recoge el interés de ambas entidades por la inclusión de todas las personas en la sociedad actual como un bien que beneficia a la comunidad.



El director de la Fundación Osborne, Antonio Abad García, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han sido los encargados de suscribir dicho acuerdo, en virtud del cual la Fundación Osborne adaptará sus bodegas centenarias de El Puerto de Santa María para que cumplan todos los requisitos necesarios de accesibilidad, apoyándose en herramientas tecnológicas de la información y la comunicación accesibles.

Gracias a este acuerdo marco, tanto las instalaciones como los profesionales del área de enoturismo de la bodega estarán capacitados para dar respuesta a cualquier tipo de cliente, incluyendo personas con discapacidad visual.

ESTRATEGIA DE FUTURO

El texto establece las bases para la puesta en marcha de proyectos e iniciativas conjuntas, no sólo en el ámbito de la accesibilidad universal y diseño para todas las personas, sino también en su formación e inserción laboral para favorecer la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Tras la firma, José Luis Martínez Donoso puso de manifiesto que todo lo que sea mejorar la accesibilidad universal supone hacer “una apuesta de futuro y contribuir a la creación de una sociedad más justa". “Impulsar la accesibilidad universal no es algo que beneficie sólo a las personas con discapacidad, sino que atiende también a las de otros colectivos”, declaró.

Por su parte, Abad afirmó que para la fundación que dirige “es un orgullo el acuerdo con Fundación ONCE", entidad que “viene realizando una extraordinaria labor de inclusión social durante décadas” y con la que su entidad va a colaborar estrechamente “para garantizar la accesibilidad universal para todas las personas".

Las bodegas Osborne de El Puerto de Santa María serán las primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para personas con discapacidad visual.



