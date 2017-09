FUNDACIÓN ONCE OFRECE 54 BECAS ‘OPORTUNIDAD AL TALENTO’ A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

- Las solicitudes se presentarán por vía telemática en la dirección 'http://becas.fundaciononce.es'. Fundación ONCE ha lanzado la cuarta edición del programa de becas ‘Oportunidad al Talento’, dirigido a universitarios con discapacidad y que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo. Su objetivo es desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad financiando becas de formación superior.

En concreto, la iniciativa persigue fomentar la participación de las personas con discapacidad en programas de investigación y postgrado y su permanencia en la universidad como personal docente e investigador.

Además, pretende mejorar la formación y el aprendizaje de los titulados con discapacidad para adaptarlo a las necesidades empresariales y garantizar su inclusión laboral en empleos de calidad.

Favorecer la investigación y la innovación en el ámbito de la discapacidad, desde el campo científico y universitario, es otro de los objetivos del programa. En definitiva, según señalan sus impulsores, se trata de evitar que el talento de un 15% de la población mundial corra el riesgo de quedar desaprovechado.

54 BECAS

En total se ofrecen 54 becas en cinco modalidades: movilidad transnacional, para máster y postgrados, becas de doctorado, de investigación y becas de estudios y deporte. En la edición del año pasado se otorgaron 56 ayudas a alumnos procedentes de 30 universidades españolas. En total, se han otorgado 164 becas desde el comienzo de esta iniciativa.

Las becas de movilidad transnacional, destinadas a alumnos de grado o de máster matriculados en alguna universidad extranjera, cuentan con una cuantía de 6.000 euros por estudiante y se ofrecen 20 becas.

Respecto a las ayudas para máster y postgrados, los candidatos deben ser alumnos con un grado o equivalente, matriculados o preinscritos en un máster oficial de cualquier universidad española o institución de reconocido prestigio. Cada una de ellas contará con una cuantía de 3.000 euros y en total se ofrecerán 20 becas de esta categoría.

DOCTORADO

También se han convocado dos becas de doctorado, que tienen una cuantía de 12.000 euros anuales prorrogable a dos años más. Los solicitantes deben ser universitarios en posesión de máster o titulación equivalente y matriculados de doctorado en alguna universidad española.

Las dos becas a la investigación están dotadas con 25.000 euros anuales por alumno, prorrogable a dos años. Están destinadas a doctores en cualquier disciplina con un proyecto investigador a desarrollar en una universidad o centro de investigación de reconocido prestigio.

Por último, se ofrecen por segundo año consecutivo un total de 10 becas de estudios y deporte para potenciar la formación de los estudiantes y deportistas con discapacidad. Están destinadas a estudiantes de grado, ciclos formativos de grado medio o superior y máster y postgrados, que compatibilicen los estudios con la práctica deportiva y no reciban contraprestación económica por ello. La cuantía en esta modalidad asciende a 3.000 euros.

Además del Fondo Social Europeo, el programa cuenta con el apoyo de distintas empresas. Entre ellas destaca la colaboración en esta edición de entidades como Ineco, Bankia, Santa Lucía, Laboratorios Alcón-Cusí y Laboratorios Bristol-Myers Squibb.

Las becas Fundación ONCE-Ineco son dos de movilidad internacional y tres de máster dirigidas a estudiantes de ingenierías, arquitectura, economía y derecho.

Por su parte, los Laboratorios Alcón-Cusí becarán a estudiantes de las áreas de conocimiento Ciencias de la Salud, Química, Economía y Empresa y Marketing, en todas las categorías del programa. Una vez finalizada la beca, los estudiantes tendrán la posibilidad de hacer prácticas remuneradas en la sede de la farmacéutica en Barcelona.

PLAZOS Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Las personas interesadas que deseen solicitar alguna de las becas podrán informarse, descargar la convocatoria y presentar la solicitud a través del formulario disponible en el enlace 'http://becas.fundaciononce.es'.

Las solicitudes para las becas de movilidad, máster y postgrados y estudios y deporte deberán dirigirse a Fundación ONCE entre el 3 de julio y el 3 de octubre. Por otro lado, las becas de doctorado e investigación podrán solicitarse desde el 29 de julio hasta el 10 de octubre.

