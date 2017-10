FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR LA INNOVACIÓN INCLUSIVA

Hoy se ha presentado en Barcelona el proyecto Irisbond, una de las soluciones ganadoras del Primer Reto d-LAB, que tenía como objetivo empoderar a las personas con discapacidades a través de las tecnologías móviles. Durante la presentación del mismo Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, puso de relieve la necesidad de que los avances tengan un carácter inclusivo.

Hernández aseguró que “corremos el riesgo de que cada vez haya más número de personas con discapacidad que se vean excluidas de la sociedad si no tenemos en cuenta cuáles son sus necesidades. Por lo contrario, la innovación debe ser una herramienta que permita la inclusión de todas las personas”.

Además, aseguró que las empresas que tienen una innovación inclusiva en sus estrategias de desarrollo de productos y servicios cuentan con una ventaja competitiva frente a las que no la tienen. “Este tipo de empresas cuentan con una mayor mercado”, remarcó el responsable de Fundación ONCE.

El d-LAB es un programa del Mobile World Capital Barcelona que quiere ofrecer respuestas a las nuevas cuestiones que surgen en la sociedad. Para eso crea sus retos, que animan a profesionales tecnológicos a idear formas de solucionar problemas de la vida diaria de los usuarios.

El primer reto que proponían consistió en dar soluciones para empoderar a las personas con discapacidad a través de las tecnologías móviles. El gran premio de esta edición se lo llevaron Irisbond y Wayfindr. Irisbond permite controlar el ordenador a través de eye-tracking sin necesidad de mouse, muy útil para personas con movilidad reducida o enfermedades neurodegenerativas.

Por otro lado, Wayfindr es un dispositivo que funciona con bluetooth y permite a personas con discapacidad visual encontrar el mejor camino hasta la salida del metro u otra línea. En este figura como socio el grupo de empresas social ILUNION.

