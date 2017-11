LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES RECLAMA DEROGAR LAS LEYES QUE IMPIDAN DISFRUTAR A LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE SUS DERECHOS

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Ana Peláez, señaló este miércoles que “es necesario derogar cualquier ley que impida que las mujeres y niñas con discapacidad podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos y libertades”.

Ana Peláez planteó esta exigencia durante su intervención en el ‘I Congreso nacional del derecho de la discapacidad’, que se celebra del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, al que asisten más de 200 personas y que cuenta con la participación de una veintena de ponentes.

La responsable de la FCM enumeró las principales situaciones discriminatorias que sufren todavía las mujeres y niñas con discapacidad, como las esterilizaciones forzosas. “Más de 100 mujeres al año se incapacitan legalmente en España, generalmente para perpetrar contra ellas la esterilización, no solamente de su capacidad reproductiva, sino la esterilización de sus derechos civiles y políticos”, denunció.

La también miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU hasta 2016 lamentó que en ocasiones “cueste tanto” que se atiendan las reivindicaciones y necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, incluso en el seno del propio movimiento de la discapacidad.

Mientras, Leonor Lidón, profesora de la Universidad Católica de Valencia y exdelegada del Cermi para la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hizo un análisis de los principales puntos de este tratado internacional y su importancia en la mejora del ejercicio de derechos para las personas con discapacidad y sus familias.

“La autonomía es la capacidad de tomar decisiones con los apoyos necesarios. Para la Convención, existe discriminación siempre que se da una discriminación en el ejercicio de cualquier derecho”, agregó esta experta, que criticó que todavía existan 100.000 personas con discapacidad que por ejemplo no tengan reconocido el derecho al voto.

ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES

Por otro lado, el congreso acogió una ponencia de Óscar Moral, asesor jurídico del Cermi Estatal, que bajo el título ‘la discapacidad como situación fáctica y como hecho jurídico. Noción legal y administrativa de discapacidad’, sirvió para recordar cómo se ha discriminado históricamente a las personas con discapacidad, empezando por las denominaciones que se han ido otorgando a este grupo social. En todo caso, celebró el “cambio radical” que está suponiendo el hecho de que se haya empezado a observar la discapacidad desde un prisma de derechos sociales y no desde un punto de vista médico o de limitaciones.

“Este nuevo modelo afortunadamente ya está plasmado en nuestra normativa, gracias a la Ley de Derechos e Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad no tenemos un problema, sino que en todo caso el problema está en el entorno”, destacó.

A renglón seguido, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, centró su intervención en la accesibilidad universal y los ajustes razonables. Así, explicó que los ajustes razonables se ponen en marcha cuando ha fracasado en primer término el diseño para todas las personas, y en segundo, las medidas de accesibilidad universal.

Como ejemplo de falta de accesibilidad citó las dificultades de acceso al mercado laboral que sufren las personas con discapacidad. “El contenido esencial de los derechos tiene que ver también con aquello que lo hace practicable”, expuso este experto, insistiendo en la importancia de la accesibilidad para las personas con discapacidad.

Previamente, Antonio Luis Martínez-Pujalte, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Elche y coordinador del congreso, ha impartido la ponencia ‘no discriminación, igualdad de oportunidades e igualdad efectiva y acción positiva como principios básicos del Derecho de la Discapacidad’, en la que ha destacado que los dos de los ejes básicos del Derecho de la Discapacidad son la Convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Igualdad de oportunidades de las personas con Discapacidad.

“Debemos tener en cuenta que el Derecho de la Discapacidad nace ante la existencia de un grupo social históricamente discriminado y que encuentra barreras para su participación social. Estos obstáculos parten no de su discapacidad, sino de un entorno hostil. Así, el objetivo de esta disciplina debe ser eliminar estos obstáculos”, ha apuntado este experto.

Martínez-Pujalte ha enumerado algunos ejemplos de discriminación que sigue admitiendo el ordenamiento jurídico español, como la privación del derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo y la práctica de esterilizaciones forzosas, que especialmente sufren las mujeres y niñas con discapacidad.

Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha ensalzado la labor de la Justicia en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y ha explicado que “si bien no es admisible” la falta de compromiso de algún juez en concreto, en general, su acción ha producido “importantes avances” en esta materia. Del mismo modo, ha recordado que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es de obligado cumplimiento por los estados que han ratificado este tratado, como es el caso de España.

El ‘I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad’ ha sido organizado por el Cermi, La Fundación Derecho y Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad. Cuenta además con el patrocinio de Garrigues, Conselleria de Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Elche, Hidraqua, Universidad Miguel Hernández de Elche, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Juan Peran Pikolinos, Ibidem Law & Strategy, ilustre Colegio de Abogados de Elche y la Fundación Æquitas.

