LA ONCE Y SU FUNDACIÓN MOVILIZAN A 2.000 PROFESORES Y 150.000 ESTUDIANTES PARA REINVENTAR UNA ESCUELA PARA TOD@S

La ONCE y su Fundación han puesto en marcha la edición 34 de su concurso escolar en el que invitan a los docentes y estudiantes a trabajar y reflexionar sobre cómo conseguir una escuela más abierta, diversa y para tod@s.





El concurso escolar de la ONCE es un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los alumnos para mantener una convivencia respetuosa. Cada año, más de 2.000 profesores y 150.000 alumnos trabajan sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.

La iniciativa ha sido presentada esta mañana en Madrid durante una jornada con más de 200 profesores que han participado en una mesa redonda, en la que han podido intercambiar experiencias con expertos implicados en la materia como la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, Encarnación Cuenca; el experto internacional en discapacidad e inclusión a través del uso de las TIC, Rafael Sánchez; la asesora jurídica de la asociación Plena Inclusión Madrid y Coordinadora de la Red Estatal de Infancia con Discapacidad del CermiI, Inés de Araoz; y la directora del centro Hipatia de Fuhem, Pilar Rodríguez. Ha sido moderada por la profesora de la Facultad de Educación de Zaragoza y exdirectora del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva del Gobierno de Aragón, Coral Elizondo.

A la jornada también han asistido la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, y el coordinador del proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, Carlos Wert.

En la misma se ha llevado a cabo una dinámica de trabajo en la que los docentes asistentes han dado forma a una propuesta por una Educación Inclusiva (once objetivos, once principios y once soluciones), que junto al resto de materiales que se reúnan a lo largo de esta edición del concurso escolar se hará llegar a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Bajo el lema '“Reinventemos juntos una escuela para tod@s', el concurso pone a disposición de los participantes diversas herramientas para que puedan trabajar sobre aspectos tan relevantes como la educación emocional, la inteligencias múltiples, el uso de las nuevas tecnologías, el rediseño de espacio escolar o la diversidad en el aula. De esta manera, serán los propios escolares y docentes los que hagan propuestas para hacer una escuela para tod@s.

PARTICIPAR

En el 34 concurso escolar de la ONCE y su Fundación pueden participar todos los alumnos de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial deberán realizar un cartel que reivindique una escuela para tod@s, que deberá ir acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato tendrán que grabar una pieza audiovisual (de un minuto de duración) que tiene que ir acompañada de un guión detallado.

Cada grupo o aula deberá subir a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo. Los directores o profesores de todos los centros educativos que deseen participar en el concurso y acceder a los materiales educativos, podrán hacerlo a través de la propia web o por vía telefónica en el número gratuito 900 808 111, siendo la fecha límite de recepción de participaciones el 4 de febrero de 2018.

ONCE

El modelo educativo inclusivo de la ONCE es un ejemplo de éxito: en él la tasa de abandono escolar al final de la ESO es solo del 9’6%, frente al 11% de la media europea o el 20% en la cifra global de España (Informe Monitor de la Educación y la Formación de 2016, Comisión Europea).

La ONCE lleva años trabajando en esta línea de la inclusión académica y social con modelos de intervención educativa inclusivos reconocidos a nivel internacional. Hasta los años setenta, la única opción educativa para el alumnado con ceguera o discapacidad visual grave era la escolarización en los colegios específicos de la Organización. A partir de los años ochenta, la legislación educativa cambia y también la sociedad. Se dan nuevos planteamientos educativos y los primeros intentos de integración. Se crean los Equipos Específicos de atención educativa a personas con discapacidad visual, se reconvierten los colegios de la ONCE en Centros de Recursos Educativos y se firman los convenios de colaboración en materia de atención educativa a alumnos con discapacidad visual, entre la ONCE y las administraciones educativas de carácter estatal y autonómico.

Gracias a ello, actualmente casi el 99% del alumnado con discapacidad visual se escolariza en colegios ordinarios, en su pueblo, barrio o ciudad de residencia, siguiendo el currículo escolar oficial. Este bagaje y esta experiencia son la base de esta edición, donde todo el material educativo ha sido elaborado por especialistas de la educación para abordar (en línea al currículo escolar) los grandes principios de la escuela del futuro, la escuela para tod@s.



