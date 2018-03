FUNDACIÓN ONCE MANTIENE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Fundación ONCE mantiene abierta una convocatoria de ayudas para impulsar el emprendimiento de los jóvenes con discapacidad que ofrece en calidad de Organismo Intermedio del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 y que se dirigen a personas de entre 16 y 30 años.



Estas ayudas económicas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del citado Programa Operativo, en concreto en el contexto de la Garantía Juvenil, y se destinan a aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas.

El objetivo es promover proyectos de emprendimiento, mediante la fórmula del autoempleo o la constitución de empresas del ámbito de la Economía Social, con la finalidad de fomentar la creación de empleo entre los más jóvenes, la mejora de su empleabilidad y en general la inserción sociolaboral de un colectivo como son los jóvenes con discapacidad, los cuales tienen una mayor dificultad para encontrar un empleo de calidad,

Por ello, mediante esta convocatoria, se pretende fomentar sus capacidades y espíritu emprendedor, ayudándoles a crear su propio empleo a través de proyectos empresariales viables y sostenibles, que respondan a las demandas reales del mercado laboral actual. Estas personas deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), ser demandantes de empleo y no haber trabajado o participado en actividades de educación o formación al menos el día anterior a la presentación de su solicitud en esta convocatoria.

En el caso de no estar inscritos en el SNGJ, pueden hacerlo a través del portal web ‘http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html’, perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. También desde Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE dedicada a la búsqueda de empleo y formación para personas con discapacidad, pueden ayudar a inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dichas ayudas serán de un mínimo de 6.000 euros aunque la cuantía puede aumentar si el proyecto cumple otros requisitos, como impulsar proyectos que fomenten sectores en crecimiento, impliquen el desarrollo del medio rural o se enmarquen dentro de la sociedad de la información, entre otras circunstancias, o aquellos negocios impulsados por colectivos con discapacidad con especial dificultad, como personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, entre otros.

Los interesados en optar a estas subvenciones tienen de plazo para presentar sus solicitudes hasta que se agoten los recursos presupuestados o, en todo caso, hasta el 31 de marzo de 2018. Los recursos presupuestados por Fundación ONCE, incluida la cofinanciación del Fondo Social Europeo para esta convocatoria, ascienden a 200.000 euros, si bien dicha dotación podrá ampliarse en función de las ayudas que se vayan aprobando. Con el fin de ayudar y ofrecer el mayor nivel de información, Fundación ONCE cuenta con un espacio específico en su página web con toda la documentación: 'http://www.fundaciononce.es/es/pagina/emprendimiento-de-personas-con-discapacidad'.



