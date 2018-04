FUNDACIÓN ONCE LLEVA EL DISEÑO UNIVERSAL A HOSTELCO 2018

Fundación ONCE participará con una habitación accesible en Hostelco 2018, el Salón Internacional del Equipamiento y Maquinaria para la Restauración, Hotelería y Colectividades, que tendrá lugar en Barcelona entre el 16 y el 19 de abril y que en esta ocasión se celebrará conjuntamente con Alimentaria, el Salón de la Alimentación, Bebidas y Food Service.



Con su participación en la feria de hostelería, Fundación ONCE pretende demostrar que la accesibilidad y el diseño para todos no están reñidos con la estética y el buen gusto y que, además, estos conceptos pueden ser útiles para colectivos como el de personas mayores.

Del mismo modo, la entidad quiere poner de manifiesto que las personas con discapacidad no demandan productos y servicios exclusivos para ellas, sino que se sienten más integradas en la sociedad cuando esos productos y servicios son válidos para todos.

Desde esta perspectiva, Fundación ONCE llevará a Hostelco una habitación convencional formada por la zona del dormitorio y el cuarto de baño y colocará balizas de localización inteligentes, denominadas beepcons.

La habitación tiene instalado un sistema domótico de apertura de puerta, ventana e iluminación y cuenta con una televisión que se controla por voz. La cama es doble articulada y el sofá dispone de un sistema de incorporación automática.

El suelo tiene integrado un sistema que avisa en el caso de que se produzca alguna caída y la alfombra de pie de cama emite un sonido y una luz cuando alguien la pisa o se cae.

Se trata de un sistema luminoso de aviso de emergencia que cuenta con la posibilidad de envío de mensaje de alarma de evacuación al dispositivo móvil para personas sordas. La estancia cuenta también con la carta y el plano de la habitación en braille.

Respecto al baño, tanto el inodoro como el lavabo son regulables en altura, y la ducha está equipada con asiento. Además, dispone de un secador de cuerpo entero automático, efectos de higiene rotulados en braille y otros productos de apoyo necesarios para facilitar el uso y la autonomía y garantizar la seguridad a las personas con discapacidad en el recinto hotelero.

Para el montaje de esta instalación se ha contado con la colaboración de Elea Soluciones, Fama, GAZ VR, ILUNION Hotels, ILUNION Tecnología y Accesibilidad, La Plataforma de la Construcción, Motion 4, Naygar Logística, Neosistec, Samsung, Simon, Tarkett y Ugari Geriática.



