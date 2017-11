FUNDACIÓN ONCE SE INCORPORA AL PROGRAMA DE MIEMBROS AFILIADOS DE LA OMT

- Según aprobó la Asamblea General de la OMT reunida en septiembre. Fundación ONCE se incorpora al Programa de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde donde seguirá trabajando para conseguir que el turismo sea accesible para todas las personas.

Desde hace años Fundación ONCE viene colaborando con la OMT en favor de un turismo accesible. Tras conocer la existencia del Programa de Miembros Afiliados de la OMT, en el que se trabaja en sinergia para crear conocimiento y valor en el turismo, Fundación ONCE decidió adherirse al mismo para contribuir a alcanzar el objetivo de un turismo para todas las personas.

A mediados de 2017 Fundación ONCE se presentó a la candidatura, que contó con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo. Durante la 106ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT y la 22ª sesión de la Asamblea General de la OMT, celebradas en septiembre en Chengdu (China), se aprobó la candidatura de Fundación ONCE por la que se convierte en Miembro Afiliado de la OMT.

