FUNDACIÓN ONCE E ILUNION IMPULSAN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA EN FAVOR DEL EMPLEO PROTEGIDO EN EUROPA

Los principales empleadores de personas con discapacidad en Europa han acordado aliarse para reforzar el conocimiento de los retos y oportunidades del empleo protegido en este continente. Lo han hecho en el marco de la reunión mantenida recientemente en Madrid por Fundación ONCE, ILUNION y Workability International.

Workability International es la principal plataforma de empleadores de personas con discapacidad en el mundo, que representa a tres millones de ciudadanos y engloba a más de 130 miembros de 40 países diferentes, además de otros operadores del ámbito de la discapacidad, principalmente empleadores de personas con discapacidad.

En la reunión en Madrid, la citada plataforma ha estado representada por su presidente, Gerald Davis (Goodwill Industries–Estados Unidos), y por el vicepresidente Albin Falkner (Samhall – Suecia).

El objetivo del encuentro ha sido explorar la colaboración de estas entidades y la identificación de los principales retos y oportunidades para el sector, en el marco de una reflexión estratégica.

Conjuntamente con el presidente de Workability International y con Fundación ONCE e ILUNION, han participado de este diálogo estratégico el European Disability Forum (EDF) y la European Platform for Rehabilitation (EPR).

Y lo han hecho junto con otros operadores europeos entre los que destacan Samhall, principal empleador de personas con discapacidad en Suecia, que ostenta la vicepresidencia de Workability International, ZIPS, red de empleadores de personas con discapacidad de Eslovenia, y otros operadores españoles como Inserta Empleo, Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) y Grupo Gureak.

En la reunión se ha abordado la situación global del empleo protegido y la estrategia de la plataforma Workability International a nivel global en este ámbito. También se ha expuesto la situación del empleo protegido en España y otros países de la Unión Europea y se han puesto sobre la mesa los retos y oportunidades en la Unión Europea. Finalmente, se ha revisado el marco de las políticas de la Unión Europea para el empleo protegido.

Gerald Davis, los representantes de Fundación ONCE e ILUNION y el resto de entidades han mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y han podido conversar sobre la situación de la inserción laboral de las personas con discapacidad en la Unión Europea.

También Carmen Casero, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, ha podido mantener una conversación con los participantes en este encuentro.

VISITAS A ILUNION

Además, durante su visita a España, los representantes de Workability Internacional han querido conocer el modelo de negocio de los centros especiales de empleo de ILUNION. El Grupo traslada al ámbito empresarial los valores y el compromiso de la ONCE y su Fundación y es un referente internacional en la integración laboral de personas con discapacidad.

En primer lugar han visitado el centro especial de empleo que ILUNION Lavanderías y Servicios a la Hostelería tiene en Vallecas, donde trabajan 146 personas, de las cuales 130 tienen alguna discapacidad. La planta, que se gestiona como Centro Especial de Empleo, procesó durante 2016 en torno a cinco millones de kilos de ropa.

Esta lavandería está especializada en el sector hotelero, aunque también presta servicio a residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y proporciona el servicio de 'amenities', venta de textil y camareras de piso.

Con una plantilla de 114 personas y un porcentaje de empleados con discapacidad que supera el 46%, ILUNION Tecnología y Accesibilidad se caracteriza por la cualificación de sus trabajadores, entre los que son mayoría los titulados superiores. Informáticos, arquitectos, ingenieros y sociólogos son los perfiles que dan vida a esta empresa.

La compañía es referente en diseño para todos y accesibilidad universal y realiza un extenso trabajo en el ámbito turístico. Está especializada en la formación sobre accesibilidad y en la evaluación de entornos físicos y tecnológicos; además de prestar servicios de consultoría sobre tecnologías de la información y desarrollar actividades de I+D+i.

Por su parte, ILUNION Atrium es uno de los seis hoteles de ILUNION gestionados como centros especiales de empleo. En él trabajan 56 profesionales, de los que 40 son personas con discapacidad. Tiene una categoría de cuatro estrellas y está ubicado en una de las zonas estratégicas de negocio, próximo a la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), al Parque Juan Carlos I y a diez minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Cuenta con 195 habitaciones, seis de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida. El hotel también dispone de otras ayudas técnicas como bucle magnético, timbre lumínico que permite la comunicación con personas sordas y con discapacidad auditiva desde el exterior de la habitación o despertador alarma de incendios portátil por vibración, entre otras.

