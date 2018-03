FUNDACIÓN ONCE DESTACA LA IMPORTANCIA DE QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SEAN “ACCESIBLES” PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, destacó este martes la importancia de que las nuevas tecnologías sean “accesibles” para que las personas con discapacidad puedan hacer uso y disfrute de las mismas en igualdad de condiciones que el resto de la población.



Así lo destacó a Servimedia María Ángeles Guinaldo después de representar a Inserta Empleo en el foro ‘Generación Z, liderando el mañana’ que ha celebrado el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (Sippe) de la Universidad de Salamanca junto a la revista XL Semanal, en colaboración con la Fundación Telefónica y la propia Fundación ONCE.

Guinaldo destacó que la jornada ha sido “muy amena” y detalló que ha contado con la participación de la experta en competencias digitales Raquel Roca, quien “ha dado una charla sobre los trabajadores del futuro, desmenuzando cuáles son sus características” y además “han intervenido cuatro personas que han apostado por el autoempleo basado en nuevas tecnologías”.

En este sentido, celebró que “las aplicaciones presentadas eran bastante accesibles”, aunque reconoció que para ello “hay que partir de un nivel mínimo de conocimientos” y a ello contribuye Inserta Empleo, que realiza varios cursos en competencias digitales para formar a personas con discapacidad.

Estos cursos se enmarcan en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

LA APP ‘METROCIEGO’

En concreto, Guinaldo destacó que le pareció “una maravilla” la aplicación ‘Metrociego’, elaborada por Miguel Coello, un joven con discapacidad visual afiliado a la ONCE que ha ideado para guiar a las personas ciegas o con deficiencia visual por los pasillos del Metro de Madrid.

La 'app' permite seleccionar de dónde se viene, es decir, en qué parada y andén se va a bajar el usuario (por ejemplo, Chamartín, línea 1 sentido Valdecarros), y a dónde se quiere ir, ya sea un transbordo o salir por el lugar más adecuado.

Por ello, Guinaldo destacó que, a pesar de que está pensada originalmente para guiar a las personas ciegas en los interiores del Metro de Madrid, puede ser utilizada por “cualquier persona”, como por ejemplo, aquellos “que quieran hacer trayectos más cortos”.

Por último, este representante de Inserta Empleo hizo hincapié en “cómo la gente joven se abre camino a través de las nuevas tecnologías”, de manera que “de sus propias aficiones están sacando su profesión” .



