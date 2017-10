FUNDACIÓN ONCE E ILUNION LLEVAN EL 'DISEÑO PARA TODOS' A INTERIHOTEL

Fundación ONCE, en colaboración con ILUNION, participa en la feria InteriHOTEL de Barcelona con el desarrollo del proyecto de la Experience Area, un espacio accesible que demuestra que el 'diseño para todos' es posible. El InteriHotel tiene abiertas sus puertas hasta mañana, 27 de octubre.

Se trata de una superficie de 48 metros cuadrados ubicados en la Exhibition Área de la feria, donde los visitantes pueden comprobar que una habitación de hotel accesible no está reñida con el diseño, la estética y el buen gusto. Es más, que puede mantener el mismo interiorismo que una habitación de hotel convencional.

En el acto de inauguración de la Feria el espacio contó con la presencia de Xavier Grau, delegado territorial de ONCE Catalunya, y Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE.

Para Jesús Hernández, con esta iniciativa queda demostrado que “el diseño no está reñido con la accesibilidad universal, sino todo lo contrario”. “Cada vez más las empresas, sus ingenieros y diseñadores, tienen en cuenta las necesidades de todas las personas para el desarrollo de sus productos y servicios”, aseguró.

“Estamos hablando de que el colectivo de personas con discapacidad, que abarca a cuatro millones de españoles y sus familias, quiere tener a su disposición las mismas comodidades que el resto de las sociedad y, a su vez, éstos no se muestran a gusto cuando algo está diseñado específicamente para personas con discapacidad. Por esto es tan importante que avancemos en el concepto de diseño para todos como hemos puesto de relevancia con nuestra participación en InteriHotel”, remarcó Hernández.

El espacio diseñado por Fundación ONCE e ILUNION cuenta con tres zonas como son el dormitorio, el baño y el hall. Además, cuenta con balizas de localización inteligentes, denominadas 'beepcons', tanto en el stand y como en el mostrador de atención.

La recepción del mostrador es accesible y tiene instalado un bucle magnético para que las personas con audífono puedan comunicarse mejor con la persona que le atiende. Asimismo, el pavimento es podotactil y cuenta con un sistema de bechequin de 'checking' automático de un plano de mano de la propia recepción.

Por su parte, la zona de la habitación tiene instalado un sistema domótico de apertura de puerta, ventana e iluminación. La televisión, que es de última generación, se controla por la voz. La cama es doble articulada y el sofá dispone de un sistema de incorporación automática. La carta y el plano de la habitación está en braille para las personas ciegas y se cuenta con un sistema luminoso de aviso de emergencia para personas sordas.

Respecto al baño, la puerta es corredera automática de detección de presencia. Tanto el inodoro como el lavabo son regulables en altura, y la ducha está equipada con asiento. Además, hay un secador de cuerpo entero automático.

