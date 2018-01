FUNDACIÓN ONCE E ILUNION LANZAN EL GOOGLE DE LA ACCESIBILIDAD PARA BUSCAR HERRAMIENTAS

Fundación ONCE e ILUNION han lanzado ‘Prosperity4all’ (P4A), un buscador que permite a las personas con discapacidad acceder a herramientas de tecnología accesible y que no sólo facilita su adquisición, sino que también ofrece una interacción total entre usuarios y desarrolladores para mejorar el servicio.



Si una persona tiene una discapacidad visual y necesita un dispositivo que le lea los subtítulos cuando ve la televisión, este buscador le permite acceder y consultar todo lo que el mercado de la accesibilidad ofrece para satisfacer su demanda.

Sin embargo, ‘Prosperity4all’ no solo se limita a ser un simple buscador como Google o un catálogo de compra como Amazon, sino que va más allá y da la posibilidad de estar en contacto permanente con el desarrollador de esa tecnología accesible para consultar lo que sea menester y poner en contacto a diferentes usuarios de un mismo producto.

También permite hacer sugerencias de mejora y ayudar a que sea más útil y de mayor calidad. “Se mantiene esa línea de conexión entre el desarrollador y el usuario y ya se están viendo las ventajas que esto tiene”, aseguró el jefe del Departamento de Tecnologías Accesibles e I+D de la Fundación ONCE, David Zanoletty.

La coordinadora de I+D en ILUNION Tecnología y Accesibilidad, Jesica Rivero, explicó que así se persigue “ese valor añadido de que un desarrollador pueda estar en contacto con aquellas personas que van a utilizar el producto”.

INTELIGENCIA COLECTIVA

“Desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet, a través de un código que yo introduzca o mediante alguno de mis rasgos biométricos como la voz, la huella dactilar o el iris, automáticamente ese dispositivo sabe que yo lo estoy usando y se configurará según las características que necesito”, señaló Zanoletty.

El nuevo proyecto –que mejora el ‘Cloud4all’ anterior- no sólo favorecerá la interacción entre el usuario y el desarrollador de tecnología, sino que propiciará la comunicación de los desarrolladores entre sí.

Esto resolverá dos problemas fundamentales a los que se enfrenta cualquier nuevo desarrollo, como atestigua Rivero: “Saber qué quiere realmente el usuario y, en segundo lugar, que el tiempo para desarrollar ese producto es limitado”.

El usuario también tiene a su disposición otro espacio, denominado ‘Assistance On Demand’, pensado para que el usuario reciba asistencia o asesoramiento de los equipos de desarrollo, que son los que conocen más en profundidad el producto o el servicio que han creado.

De hecho, hay una aplicación para móvil que permite al usuario obtener una descripción de un objeto al enfocarlo con la cámara de su teléfono utilizando esa tecnología. Si el dispositivo no logra reconocer ese objeto, el usuario será conectado automáticamente con una persona que puede ver esa imagen y hacer esa descripción.

ONCE E ILUNION, SOCIOS CLAVE

‘Prosperity4all’, proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea, se apoya en una alianza de 23 socios europeos y uno canadiense. Los tres participantes españoles en este consorcio son Fundación ONCE, ILUNION y el Consorcio Fernando de los Ríos.

A este consorcio se han sumado departamentos de investigación de distintas universidades, desarrolladores y otras entidades que aportan su trabajo. Esta heterogeneidad no es casual, sino que es idónea para cubrir todos los aspectos de un proyecto tan ingente.

El papel de Fundación ONCE es reclutar usuarios con discapacidad con una variedad de perfiles lo más amplia posible para testar a fondo la accesibilidad y el correcto funcionamiento, mientras que el de ILUNION Tecnología y Accesibilidad es realizar estudios sociales, recopilar datos y hacer el ‘rating’, es decir, seguir la valoración de cada producto e impulsar una herramienta accesible para hacer encuestas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso