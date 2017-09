FUNDACIÓN ONCE Y HM HOSPITALES COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, firmaron este lunes en Madrid un Convenio Inserta para facilitar la incorporación de personas con discapacidad en la plantilla del grupo hospitalario durante los próximos tres años.

El acuerdo suscrito se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, cuyo objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

José Luis Martínez Donoso aseguró que con esta firma se abre un nuevo escenario para el empleo de las personas con discapacidad. “Para nosotros es un reto porque HM Hospitales demanda perfiles muy cualificados y además, cuenta con un centro formativo que nos puede ayudar a que la colaboración sea más fácil”.

El director general de Fundación ONCE añadió que el acuerdo se puede complementar con la prestación de servicios a la compañía sanitaria por parte de ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y Fundación.

Por su parte, el presidente de HM Hospitales afirmó que “con la rúbrica de este convenio hM Hospitales avanza en su compromiso de integración de personas con discapacidad y aporta su grano de arena en construir una sociedad más justa y solidaria. En HM Hospitales lo importante son las personas. Por esa razón, contar con profesionales ilusionados y comprometidos en todos los ámbitos de actuación de la compañía es la base de nuestro modelo de empresa. Estamos convencidos de que los trabajadores que incorporaremos a nuestra plantilla provenientes de este acuerdo con la Fundación ONCE van a cumplir todas las expectativas que vamos a depositar en ellos”.

A día de hoy, “HM Hospitales cuenta con una fuerza laboral que supera los 4.000 empleos directos de los que el 82% tienen contratos indefinidos y un 76% son empleos femeninos. Año a año nuestra plantilla crece y contar con estos trabajadores se alinea a la perfección con el compromiso de HM Hospitales con una sociedad que debe procurar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, ha explicado. Abarca.

HM Hospitales contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

Este acuerdo conlleva la adhesión de HM Hospitales al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso