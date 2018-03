FUNDACIÓN ONCE HOMENAJEA AL EQUIPO PARALÍMPICO QUE HA PARTICIPADO EN LOS JUEGOS DE PYEONGCHANG 2018

Fundación ONCE recibió este miércoles en su sede a los deportistas españoles que han participado en los XII Juegos Paralímpicos de invierno, celebrados en Pyeongchang (Corea del Sur) entre el 9 y el 18 de marzo.



En el acto, los deportistas estuvieron arropados por el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y por el director general de la misma entidad, José Luis Martínez Donoso, además de por el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda.

En representación de todos ellos, Carballeda agradeció el apoyo que reciben los deportistas paralímpicos de Fundación ONCE e ILUNION, un grupo empresarial que según dijo les tiene muy en cuenta cuando acaban su carrera deportiva, porque “son gente preparada que sabe superar adversidades”.

El acto contó también con la participación de los cuatro deportistas que han competido en los Juegos de Invierno de Pyeongchang: Jon Santacana, medalla de plata en la prueba Supercombinada junto a su guía Miguel Galindo; Astrid Fina, medalla de bronce en snowboard cross (categoría SBLL2), y Víctor González.

Todos ellos agradecieron el apoyo de entidades como Fundación ONCE e ILUNION y aseguraron no ser conscientes aún de lo sucedido en estos juegos paralímpicos, “intensos y agotadores“. Pese a ello, coincidieron en señalar que ahora toca “seguir entrenando duro y no bajar la guardia” para estar preparados para la siguiente competición.

Como muestra de su agradecimiento a Fundación ONCE e ILUNION, los deportistas entregaron una foto de grupo firmada por ellos a los representantes de cada una de las dos entidades.

El Equipo Paralímpico Español que ha participado en Pyeongchang ha estado formado por 11 personas, de las que cuatro son deportistas (tres con discapacidad y uno de apoyo) y el resto entrenadores, técnicos, personal médico y de organización.

Los XII Juegos Paralímpicos de Invierno se han celebrado entre el 9 y el 18 de marzo en Pyeongchang (Corea del Sur), que es un condado situado a unos 180 kilómetros al sureste de Seúl y en ellos han participado unos 670 deportistas de más de 40 países. En esta edición ha habido competiciones de los seis deportes oficiales: esquí alpino, esquí nórdico, biatlón, snowboard, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo.



