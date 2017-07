FUNDACIÓN ONCE CONVOCA AYUDAS PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

-Dotadas con dos millones de euros, se enmarcan en el programa del Fondo Social Europeo de Inclusión Social y Economía social . Fundación ONCE ha lanzado una convocatoria de ayudas destinada a entidades del mundo asociativo que trabajan con personas con discapacidad, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la inserción sociolaboral y la contratación de este colectivo.

Dotadas con dos millones de euros, las ayudas se dirigen, por tanto, a asociaciones, federaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, que trabajan con personas con discapacidad desde el mundo asociativo, lo que excluye a fundaciones privadas y centros especiales de empleo.

Dividida en dos apartados, la convocatoria se enmarca en el programa operativo del Fondo Social Europeo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (conocido por sus siglas Poises), que persigue fomentar la inclusión social por medio del empleo y la lucha contra la pobreza, al tiempo que paliar la discriminación de los colectivos más desfavorecidos.

El primero de los apartados de la convocatoria es más generalista y está dirigido a todas las entidades con una cantidad asignada de 1,2 millones de euros. El otro apartado es más concreto, está dotado con 800.000 euros y se destina a asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones de personas con discapacidad que atiendan a ciudadanos con mayores dificultades de acceso al empleo, como son las personas con discapacidad intelectual, incluyendo síndrome de Down y trastorno del espectro del autismo, trastorno mental, parálisis cerebral, daño cerebral sobrevenido, pluridiscapacidad y enfermedades raras.

En ambos casos, los principales fines que se persiguen son impulsar la inserción social por medio del empleo, la mejora de la empleabilidad a través de la formación y aumentar la contratación de personas con discapacidad en riesgo de exclusión.

Las entidades interesadas en beneficiarse de alguna de estas ayudas, tanto en el apartado general como en el específico, deben pedirlas antes del día 29 del próximo mes de septiembre, cuando finaliza el plazo de recepción de solicitudes.

Disponen de toda la información necesaria para hacerlo en la web de Fundación ONCE (‘www.fundaciononce.es’), en el apartado Convocatorias FSE 2017.

