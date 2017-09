FUNDACIÓN ONCE Y FEDEPE FOMENTAN LA INCLUSIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN LA EMPRESA

- Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración . Fundación ONCE y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) han firmado un convenio de colaboración para promover la inclusión de las mujeres con discapacidad en la empresa.

Tras el convenio, suscrito por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y Ana Bujaldón, presidenta de Fedepe, ambos subrayaron la importancia de la colaboración que las dos entidades mantienen desde hace tiempo con el objetivo de visibilizar a las mujeres directivas con discapacidad, tanto en el ámbito social, como en el empresarial.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE pidió a Fedepe que siga trabajando como hasta ahora y que se fije, por tanto, en “la situación más complicada que tienen las mujeres con discapacidad”. Estas mujeres, añadió, “salvo en supervivencia, están en todo peor que el resto”.

No obstante, apuntó el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, “como hay ya mujeres con discapacidad que consiguen romper barreras importantes y ser un ejemplo en su entorno”, hay que visibilizarlas, porque “es algo que nos vendrá bien a todos”.

Por su parte, la presidenta de Fedepe mostró su convicción de que “es necesario dar pasos para impulsar la carrera profesional de las mujeres y especialmente la de las mujeres con discapacidad”. Además, señaló que “quedan muchos espacios en los que no hay presencia femenina y suponen un talento que están desaprovechando las organizaciones”.

Según recoge el acuerdo, ambas entidades trabajarán juntas para hacer efectiva la integración social y laboral de las mujeres con discapacidad en el ámbito empresarial.

En esta línea, Fedepe incidirá en la sensibilización y promoción de la presencia de mujeres directivas, ejecutivas, empresarias y profesionales con discapacidad en la Federación.

Además, Fundación ONCE y Fedepe también colaborarán en las diversas actividades que lleva a cabo la Federación en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos de la mujer.

