LA FUNDACIÓN FERNÁNDEZ VEGA REALIZÓ MÁS DE 50 OPERACIONES OFTALMOLÓGICAS EN GUINEA-BISSAU

La Fundación Fernández Vega (IOFV), con el apoyo de la embajada de España en Guinea-Bissa ha operado a más de 50 pacientes y realizó más de 30 revisiones oftalmológicas complementarias en este país africano entre el 4 y el 11 de marzo.



La expedición española de esta fundación que ha trabajado en el Hospital Nacional Simâo Mendes, estaba formada por el doctor Tomás Parra, especialista en oftalmología; el doctor Francisco Javier Rodrigo, anestesista, y el doctor César Arias, diplomado en Enfermería, quienes han contado con la ayuda de la doctora Lis Pupo, residente en Guinea Bissau y del doctor Seco, oftalmólogo bissanguineano.

En total los doctores vieron a más de 80 personas. 50 personas fueron intervenidas de cataratas, y se atendió a dos niños, uno de ellos con perforación ocular traumática y otro que sufría celulitis orbitaria (infección que afecta a los tejidos incluidos dentro de la órbita). Asimismo, atendieron a 30 personas, a quienes realizaron una completa revisión oftalmológica y entregaron más de 100 gafas de vista y de sol, donadas por la Fundación Fernández-Vega.

El doctor Tomás Parra, cirujano del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, ha destacado que la expedición española tuvo que llevar a Guinea Bissau todo el material quirúrgico, menos el microscopio; es decir, se transportó el instrumental para realizar la facólisis (técnica quirúrgica de extracción de la catarata consistente en su trituración y posterior aspiración), las cajas de instrumental, un statim (esterilizador portátil) y un biómetro para calcular las lentes, aparte de todo lo necesario para el tratamiento, gasas, vendas, etc.

Los pacientes intervenidos, con una media de edad de entre 45 y 55 años, sufrían lesiones muy avanzadas, “y prácticamente no veían nada, menos de un cinco por ciento”, según explicó el doctor Parra. “Sufrían una ceguera reversible, así que cuando estos pacientes no tienen otras complicaciones en la retina, gracias a las operaciones recuperan el cien por cien de la visión”, agregó.

Para este especialista la experiencia ha sido “un reto” por las dificultades que supone realizar este tipo de intervenciones tan complicadas en tan poco tiempo y en un país con tantas carencias materiales. “Nos queda la satisfacción de haber podido operar con éxito a más de 50 personas en apenas cuatro días, gracias a esta campaña del Instituto Oftalmológico y la Fundación Fernández Vega, que ha contado con el apoyo de la Embajada de España en Guinea Bissau”, subrayó.

Por su parte, César Arias, enfermero del Instituto oftalmológico Fernández-Vega, explicó que Guinea Bissau es un país que en oftalmología dispone de muy pocos recursos. “No hay gasas, ni sueros, y apenas disponen de antibióticos”. “El hospital, formado por varias casas que albergan las diferentes especialidades, apenas tiene equipamiento hospitalario lo que dificulta el diagnóstico de las enfermedades”.



