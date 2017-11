LA FUNDACIÓN ESTUDIANTES SE CONVIERTE EN EMBAJADORA DE LA FUNDACIÓN LUZÓN PARA CONCIENCIAR SOBRE LA ELA

- Este domingo se celebrará un homenaje a las personas con ELA en el partido entre Movistar Estudiantes y Montakit Fuenlabrada. La Fundación Estudiantes se convirtió este viernes en embajadora de la Fundación Luzón para visibilizar el trabajo que hace esta entidad en favor de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y además concienciar a la población sobre esta enfermedad incurable, porque “lo que no se conoce, no existe”.

Así lo anunció la directora general de la Fundación Luzón, Ana Isabel López-Casero, durante un acto celebrado en la sede de la Fundación Pons en Madrid, donde también estuvieron presentes el presidente y fundador de la Fundación Luzón, Francisco Luzón; el presidente del Club Estudiantes, Miguel Ángel Bufalá, y el jugador de este equipo Nik Caner-Medley, quien señaló que “es un honor estar aquí”, porque se trata de “una cosa muy cercana a mi corazón”, ya que “mi suegro tiene ELA”.

“Dinero no damos porque no tenemos”, aseguró Bufalá, quien explicó que su labor consistirá en dar “todo el soporte de visibilidad” para que “las instituciones y toda la sociedad se enteren de que esta enfermedad necesita ayuda y que en este momento el catalizador se llama Fundación Luzón”.

En este sentido, celebró que “hoy es un día muy especial”, porque “nos han concedido el honor de hermanarnos” con el fin de ayudar a difundir esta enfermedad “desarraigada económicamente” al afectar a un sector muy pequeño de población y no resultar rentable para las farmacéuticas.

“Hay que difundir que es una fundación a la que hay que apoyar” para que pueda seguir existiendo a lo largo de los años, porque “esta enfermedad no se va a acabar mañana”.

Por su parte, Luzón manifestó que esta unión le produce una “doble alegría”, en primer lugar por “tener un embajador de la talla y con los valores de este equipo”, los cuales “compartimos desde nuestra fundación”, y en segundo lugar “por hacerme recordar los maravillosos momentos que viví con este club en aquellos años en los que yo presidía Argentaria y en los que esponsorizábamos al Estudiantes” y “ganamos la Copa de España con un equipo espectacular”.

Asimismo, alabó que “la grandeza del Estudiantes” se debe a “siempre aspirar a lo alto” y a sus valores, que son “la lucha, la tenacidad, el juego en equipo, el no rendirse nunca, la solidaridad y la superación”.

Por último, Luzón hizo un llamamiento a la población para que acuda al partido de la Liga Endesa que se celebra este domingo entre el Movistar Estudiantes y el Montakit Fuenlabrada en el WiZink Center, porque “haremos un homenaje a toda la comunidad ELA para dar a conocer la necesidad de trabajar todos unidos contra la ELA y para fomentar la investigación”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso