LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ PIDE QUE ESTE TRASTORNO ESTÉ INCLUIDO EN EL SNS

- En España hay 800.000 personas con tartamudez. El presidente de la Fundación Española de la Tartamudez (FET), Adolfo Sánchez, denunció este viernes que este trastorno del habla es “una mera anécdota para el Gobierno”, como también lo ha sido para otros anteriores, y lamentó que "aún no está incluida en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Sánchez realizó estas declaraciones durante la presentación del libro blanco ‘Las personas con tartamudez en España’, editado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que fue presentado en Servimedia.

El presidente de la federación criticó que los gobiernos "han pasado de puntillas” en este asunto y exigió al Ministerio de Educación que active políticas que tengan en cuenta las dificultades de este colectivo y se implique para conseguir una verdadera atención temprana de este trastorno del habla, que en España afecta a unas 800.000 personas.

“Queremos normalizar la tartamudez, que el Ministerio de Educación se implique de una vez por todas y haga posible que en las universidades los profesionales tengan como mínimo una asignatura de tartamudez, que haya especialistas en tartamudez para que los docentes sean capaces de atender a menores afectados”, añadió Sánchez.

Abogó por la "detección precoz" de la tartamudez, porque "es la única posibilidad de triunfo", y volvió a denunciar que "la Seguridad Social no asume los tratamientos con el logopeda". "Sabemos casos de niños que son enviados a unidades mentales. No somos enfermos mentales", apostilló.

Por su parte, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, que asistió a la presentación del libro, se comprometió a trabajar en las políticas que sean más adecuadas “para resolver la problemática no solo desde este ministerio, sino desde el Gobierno de España, ya que muchas de las inquietudes que la fundación nos transmite son temas en los que creo que podemos y debemos ayudar”.

Durante el acto, que también contó con la participación, entre otros, de la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí, y la vicepresidenta de la FET, Yolanda Sala, se abordaron temas como el acoso escolar que, en mayor medida, sufren los niños con tartamudez, o las dificultades a las que se enfrenta este grupo de personas a la hora de solicitar el certificado de discapacidad y de acceder al mercado laboral.

