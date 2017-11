FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR LA DIVERSIDAD EN LA EMPRESA PORQUE SIRVE TAMBIÉN PARA “TRASFORMAR LA SOCIEDAD”

- En el congreso ‘FactorW: Diversidad e Igualdad’, que tiene lugar este martes en Madrid. El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION, Alberto Durán, apostó este martes en Madrid por llevar a las empresas el valor de la diversidad, ya que, según dijo, además de contribuir al crecimiento de las compañías, favorece la creación de una sociedad “más comprensiva”.

Alberto Durán hizo estas consideraciones en una mesa redonda sobre innovación y diversidad enmarcada en el Congreso ‘FactorW: Diversidad e Igualdad’, que se celebra hoy en Madrid.

En su intervención, el presidente de ILUNION y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE explicó que el aprovechamiento que supone la diversidad de la discapacidad en las empresas es, además, un ejemplo a seguir por el resto de la sociedad, puesto que las compañías se gestan en el entorno social.

“La sociedad es diversa y la empresa nace y crece en una sociedad”, luego es “incoherente” desarrollarse como compañía en un entorno social diverso y no serlo en la empresa, subrayó Durán.

En este sentido, puso de relieve el valor que tiene para las empresas contratar a trabajadores con discapacidad, en tanto que son personas acostumbradas a resolver problemas a diario, por las dificultades que se encuentran en distintos ámbitos de la vida.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION compartió mesa con Carina Cabezas, presidenta de Sodexo; Sarah Armon, country manager de Linkedin, y Francisco Román, presidente de Vodafone, quienes coincidieron en señalar que la diversidad y la innovación son dos valores que deben ir de la mano en las empresas.

En este sentido, el representante de Vodafone aseguró que las compañías necesitan de la innovación, un concepto que tiene que ver con el talento, que cuanto más diverso, más rico es.

A este respecto, Sarah Armon alertó de la toxicidad para una organización del llamado “pensamiento de grupo”, pese a que las empresas, por comodidad, suelen atraerlo.

Por este motivo, la responsable de Sodexo incidió en la importancia de que las empresas aprecien la diversidad, porque, afirmó, “no podemos ser innovadores si todos somos iguales”.

