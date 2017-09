FUNDACIÓN ONCE PIDE MAYOR COOPERACIÓN ENTRE LA UE, EL SECTOR FINANCIERO Y EL SECTOR SOCIAL

- En la jornada ‘Impulsar el plan de inversión de la UE para el sector social’, celebrada este viernes en Madrid. El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, pidió este viernes en Madrid mayor cooperación entre la Unión Europea, el sector financiero y el sector social, “dado el aumento de la demanda de inversiones en atención y cuidados de calidad para niños, personas con discapacidad, ancianos y otros grupos vulnerables”.

Alberto Durán hizo estas consideraciones en la apertura de la jornada ‘Impulsar el plan de inversión de la UE para el sector social’, organizada por Fundación ONCE en colaboración con la Easpd (Asociación Europea de Provisión de Servicios para Personas con Discapacidad y Representantes), que se celebró este viernes en la sede de la representación en España de la Comisión Europea.

En su intervención, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE explicó que la mayor cooperación entre la UE, el sector financiero y el sector social es necesaria porque el Plan de Inversión de la Unión Europea “ha tenido muy poco impacto en las organizaciones del sector social, yendo menos del cuatro por ciento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas a la Infraestructura Social y menos del uno por ciento a los Servicios Sociales”. Y todo esto, prosiguió, en un momento en que la demanda de servicios de atención y apoyo comunitarios es cada vez mayor.

Desde esta perspectiva, consideró Alberto Durán, el Plan de Inversiones de la UE podría ayudar al sector social a acceder a los muy necesarios préstamos “para crear, innovar y prestar mejores servicios”.

Dentro del sector social, apuntó, Fundación ONCE es referente en la gestión de Fondos Europeos. “Contar con el Fondo Social Europeo nos ha permitido multiplicar nuestros resultados sociales”.

Así, abundó, “de los estudios llevados a cabo llegamos a la conclusión de que por cada euro invertido alcanzamos un retorno de 1,4 euros y, por ejemplo, en 2016, desde la ONCE y su Fundación, hemos impulsado 9.557 puestos de trabajo para personas con discapacidad; además apoyamos 1.762 proyectos en beneficio de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, a los que destinamos un total de 74,8 millones de euros”.

En la misma línea que Alberto Durán se pronunció Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE), en representación de Cepes, y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.

Cabra de Luna defendió que el sector social sea “sujeto beneficiario de pleno derecho del EPSI (Fondo Europeo para inversiones Estratégicas). “Es más, yo creo que el sector social, en cuanto sector de actividad económico, debería ser destinatario y beneficiario, de todas las iniciativas europeas destinadas a fomentar la inversión y el acceso a la financiación. Eso sí, respetando su singularidad y su centralidad para el modelo social europeo”, afirmó.

En relación con esto, el consejero del CESE aprovechó el evento para presentar a nivel internacional la iniciativa ‘Economía Social y Discapacidad’, puesta en marcha por Fundación ONCE con la financiación del Fondo Social Europeo para sensibilizar sobre cómo las empresas y la inversión en el ámbito de la economía social está generando y puede generar aún más empleo para las personas con discapacidad, así como para mejorar su empleabilidad.

“Es este un yacimiento que buscamos explorar y explotar y al que esperamos el EFSI contribuya positivamente”, dijo el consejero del Comité Económico y Social Europeo.

“La economía social”, prosiguió, “supone en muchos países europeos alrededor del 10% del PIB y del empleo y además tiene una sensibilidad especial para integrar a los grupos desfavorecidos, por lo que parece lógico que desde el movimiento de la discapacidad le prestemos una atención especial”.

Por este motivo, finalizó Cabra de Luna, “uno de nuestros objetivos principales es sensibilizar a los poderes públicos, tanto a nivel nacional como europeo, a tal efecto, ya que son los que pueden ayudar a crear un entorno favorable”.

La jornada ‘Impulsar el plan de inversión de la UE para el sector social’ pretendió promover el Plan de Inversión de la UE para el Sector Social en España y dar a conocer el EFSI, iniciativa lanzada con el apoyo del EIB Group (European Investment Bank) y la Comisión Europea.

Para ello, el evento reunió a entidades del sector social con inversores para evaluar las oportunidades que el Plan de Inversión de la UE -y otros programas de inversión europeos- podrían proporcionar al sector a nivel nacional.

Contó así con la participación, entre otros, de Alberto Barragán, director de la oficina del Banco Europeo de inversiones en España; Carmen Comos, directora de Cepes; Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar-Caja Rural, y de representantes de la Plataforma del Tercer Sector y de la Asociación Española de Fundaciones.

