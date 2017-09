FUNDACIÓN ONCE PRESENTA EN MÁLAGA EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y TURISMO PARA TODAS LAS PERSONAS

- El alcalde de Málaga y el director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE presentan el encuentro. Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Málaga presentarán el lunes el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas, un encuentro organizado por Fundación ONCE que tendrá lugar en Málaga del 27 al 29 de septiembre.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, y el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, serán los encargados de presentar el congreso a las 10 horas en el Salón de Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

La presentación servirá para avanzar los principales resultados del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España 2017 y para adelantar alguno de los contenidos de este evento internacional que mostrará cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes y los productos o servicios mejoran la vida de todas las personas.

El II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas organizado por Fundación ONCE tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Bajo el lema ‘Accesibilidad 4.0’, el evento pondrá sobre la mesa aspectos relacionados, por ejemplo, con la importancia del hogar digital para facilitar la vida a todos sus habitantes, tengan o no discapacidad, o del desarrollo de tecnologías basadas en la robótica.

Organizado por Fundación ONCE, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo (OMT), European Network for Accesible Tourism (Enat), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung. Y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

