LA ONCE Y SU FUNDACIÓN COLABORAN CON FERROCARRILS DE CATALUNYA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Mediante un convenio de colaboración suscrito este martes por las tres entidades. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la ONCE y su Fundación suscribieron este martes un convenio de colaboración en favor de la accesibilidad, el turismo para todos y el fomento de la práctica deportiva de las personas con discapacidad.

El acuerdo lo rubricaron el presidente de FGC, Enric Ticó; el delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

Según lo establecido en el convenio, la ONCE y su Fundación asesorarán a FGC en la producción de material informativo accesible para las personas con discapacidad, y facilitarán asesoramiento técnico en las mejoras de accesibilidad en los espacios, material ferroviario y aplicación de nuevas tecnologías que FGC tenga la intención de aplicar, dirigidas a las personas con discapacidad en general y en especial a las que tengan discapacidad visual. FGC, por su parte, fomentará el empleo de las personas con discapacidad desde diversos enfoques.

Por otra parte, las entidades consideran que la práctica deportiva promueve la integración de las personas con discapacidad, por lo que incentivarán el deporte inclusivo, especialmente entre los jóvenes.

De esta manera, llevarán a cabo actividades deportivas de forma conjunta y desarrollarán sesiones formativas y eventos orientados a la promoción de los valores deportivos, tanto para el colectivo de personas con discapacidad como para el resto de la sociedad.

FGC ha manifestado un claro compromiso en favor de la accesibilidad de sus infraestructuras e instalaciones, tanto ferroviarias como turístico-deportivas, y ha mantenido a lo largo de su historia colaboraciones específicas con diferentes colectivos especializados. Las instalaciones de La Molina son motivo de reconocimiento internacional por su accesibilidad, por lo que han recibido la distinción IPC/IAKS Distinction for Accessibility 2009.

También ha tenido interés en la adaptación de las instalaciones que gestiona y en la promoción del deporte practicado por personas con discapacidad. Por eso, FGC estudiará y desarrollará beneficios y ventajas dirigidos a las personas con discapacidad en general y especialmente con discapacidad visual, que practiquen su deporte en estas instalaciones, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito de competición.

Las finalidades de la ONCE, definidas en sus Estatutos como una corporación de derecho público de carácter social, se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales, siguiendo los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general.

