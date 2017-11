FUNDACIÓN ONCE SE SUMA A LA CAMPAÑA #YOTRABAJOPOSITIVO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH EN EL TRABAJO

Fundación ONCE se ha sumado a la campaña #YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH, impulsada por primera vez en 2016 con el objetivo de luchar contra la discriminación que todavía experimentan muchas personas con VIH en el mercado laboral.

En la edición de 2017, la campaña recorre España y América Latina mediante eventos diarios durante 3 meses (desde el 26 de septiembre al 30 de diciembre), gracias al apoyo de más de 70 empresas, sindicatos, administraciones públicas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como universidades, centros de investigación y partidos políticos.

A todas ellas se ha sumado este martes Fundación ONCE mediante la celebración de un encuentro informativo entre Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, y los empleados de la entidad, al que también asistió Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE.

Durante este encuentro, Gómez explicó a los trabajadores de Fundación ONCE que el principal objetivo de la Campaña #YoTrabajoPositivo Sin Discriminación por VIH es concienciar a la sociedad sobre lo que la evidencia científica muestra y lo que además respaldan diferentes organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización Mundial de la Salud (OMS): que las personas con el VIH pueden desempeñar cualquier ocupación u oficio sin riesgo de infectar a terceras personas.

La campaña cuenta con el respaldo de empresas, sindicatos, instituciones públicas y organizaciones civiles de España y Latinoamérica. Para participar sólo hay que elegir un día, hasta el 30 de diciembre de 2017 (excepto fines de semana); enviar una fotografía del equipo de trabajo para personalizar la adhesión y hacer un cartel. El día elegido, los participantes difundirán en redes sociales (Instagram, Linkedin, Twitter) fotos desde el centro de trabajo con el hashtag #YoTrabajoPositivo.

Además, si se desea, se puede crear un evento el día elegido como instalar un stand informativo o realizar un taller, con la idea de difundir información para erradicar la discriminación por VIH.

EL CUPÓN DE LA ONCE

Durante el encuentro en Fundación ONCE se hizo entrega a Trabajando en Positivo del cupón que la ONCE dedica el sábado día 2 de diciembre a la Ruta #YoTrabajoPositivo. De esta manera cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la lucha contra la discriminación laboral de las personas con VIH.

Tras dicha entrega, Julio Gómez manifestó: “consideramos que la utilización de un elemento tan significativo para la sociedad española como el cupón de la ONCE para concienciar a la ciudadanía de que el lugar del trabajo no es una vía de transmisión del VIH es una contribución fundamental para acabar con los prejuicios y el estigma que todavía hoy afectan a las personas con VIH, tanto a nivel laboral como en otros ámbitos de su vida”.

Por su parte, Teresa Palahí puso de relieve el trabajo que está llevando a cabo Fundación ONCE para promover la igualdad y la diversidad en los entornos laborales. “Esta ha sido la razón por la que nos hemos sumado a esta campaña. Lo mismo que las personas con discapacidad tenemos que luchar por derribar barreras sociales que posibiliten nuestra plena inclusión, las personas con VIH también sufren una estigmatización que conlleva su exclusión”.

Según datos de diversos estudios e informes, en España, la realidad de las personas con VIH en relación al acceso y la permanencia en el mercado laboral se caracteriza por un elevado nivel de desempleo que llega a superar el 50%. Entre los factores que agravan esta situación no estarían ni la edad (el 63% de las personas con el VIH en España tiene entre 20 y 49 años, la época más productiva del ser humano) ni la falta de interés de la persona por trabajar (la mayoría querría conseguir un trabajo y por ello busca empleo).

