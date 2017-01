FUNDACIÓN ONCE LLEVA A BRUSELAS INNOVACIÓN ACCESIBLE Y EL DISEÑO PARA TODOS

- Participa en el ‘Taller sobre Accesibilidad de Productos y Servicios’ con medio centenar de innovaciones. Fundación ONCE participa esta semana en el ‘Taller sobre Accesibilidad de Productos y Servicios’, que tendrá lugar los días 2 y 3 de febrero en Bruselas organizado por la Comisión Europea.

A dicho evento se trasladará un equipo de profesionales de Fundación ONCE, entre los que figura Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación, para llevar a la ciudad belga cerca de medio centenar de innovaciones, muchas de ellas expuestas ya en la ‘Casa Inteligente, Accesible y Sostenible’ que recorrió España el pasado año.

Según Hernández, “el diseño para todos en el desarrollo de productos y servicios de una forma integral no sólo beneficia al colectivo de las personas con discapacidad, sino a la sociedad en su totalidad”. “El año pasado”, asegura, “mostramos a toda la sociedad española que la accesibilidad no está reñida con el diseño, sino todo lo contrario”.

Durante tres meses los ciudadanos de 15 ciudades españolas pudieron conocer de primera mano productos que están actualmente en el mercado y que han sido concebidos bajo el epígrafe de ‘diseño para todos’. “La accesibilidad no restringe mercados, sino que los amplía”, sostiene Hernández.

Además, este responsable de Fundación ONCE considera que es necesario el desarrollo de una Directiva Europea de Accesibilidad que armonice las diferentes normativas estatales a las que deben hacer frente las distintas industrias.

Entre las soluciones innovadoras que se expondrán en el taller figuran las balizas Beepcons, desarrolladas por ILUNION y gracias a las cuales las personas ciegas pueden guiarse en grandes espacios, como centros comerciales, mediante una aplicación en el teléfono.

Además, se llevarán varias tabletas Samsung configuradas con diferentes opciones de accesibilidad desde las opciones nativas de los dispositivos. También de la misma marca se expondrá una televisión inteligente con mando para control por voz y cámara para control por gestos.

Fundación ONCE mostrará igualmente en Bruselas una alfombrilla detectora de presión, con conexión a altavoz y luz para su demostración, cubiertos ergonómicos o elementos tan cotidianos como una balanza de cocina o un reloj despertador parlante.

Por último, viajan a la capital comunitaria una serie de maquetas creadas con impresión 3D, con la aplicación ‘MAPTAC3D’ del Cidat de la ONCE.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso