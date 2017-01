LA FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ, EN 5,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

Google Plus

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán la imagen de la Fundación Caja Badajoz el lunes 30 de enero. La fundación es heredera de la Obra Social de Caja Badajoz y tiene como misión contribuir al bienestar social y cultural de los ciudadanos extremeños aportando apoyo y oportunidades.

El cupón fue presentado por el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, y el presidente de Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez, que estuvieron acompañados por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE y patrono de la fundación, Francisco Javier Olivera, y el director general de Fundación Caja Badajoz, Emilio Jiménez.

Para llevar a cabo su misión, la fundación tiene en cuenta la tradición y la promoción de las personas con discapacidad, de la cultura, de lo social, del medio ambiente, el emprendimiento, la formación universitaria y la formación profesional, científica y técnica realizadas por personas, equipos de trabajo o instituciones que tengan carácter social o favorezcan el desarrollo socioeconómico y medioambiental de Extremadura.

La fundación también pretende favorecer y desarrollar la inclusión, promoción social y asistencia social de las personas con discapacidad y de las personas en desventaja social.

Además, quiere promocionar la cultura y el disfrute del ocio de los extremeños y favorecer la educación, el empleo y la investigación como medios para el desarrollo de Extremadura, y defender el medio ambiente y la conservación del patrimonio.

