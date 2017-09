LA FUNDACIÓN ONCE DE ATENCIÓN A PERSONAS CON SORDOCEGUERA CELEBRA 10 AÑOS DE LABOR EN NAVARRA

La Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera (Foaps) celebró en este 2017 sus diez años de dedicación (#10AñosFoaps) a la mejora de la calidad de vida de las personas con sordoceguera en España y, en este caso concreto, en Navarra.

Una atención que, en la actualidad, beneficia a cuatro ciudadanos navarros con sordoceguera, gracias a la labor que realiza un mediador de la Foaps en esta comunidad. Con de este décimo aniversario, esta fundación –de la mano de la ONCE- está llevando a cabo una serie de actos durante este año para celebrar la labor que desarrolla desde hace una década y dar a conocer a la sociedad la realidad de estas personas al grito de “Coge mi mano” (#CogeMiMano).

El recorrido comenzó el pasado 10 de febrero y llega ahora a Navarra, en un acto que ha contado con la participación de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez; el presidente de la Foaps, Andrés Ramos; el delegado territorial de la ONCE en Navarra, Jesús Buitrago; y el presidente del Consejo Territorial, Valentín Fortún, entre otras autoridades. Además, Inmaculada Unzue, persona con sordoceguera de Navarra, contó en primera persona su experiencia en su día a día, de la mano de su mediador, Aitor Arregui.

MÁS DE 2.000 HORAS DE ATENCIÓN

A lo largo de sus 10 años de vida, la Foaps ha dedicado un total de 2.092 horas de mediación en Navarra, de las cuales 122 corresponden al año 2016. En datos generales, en todo el territorio estatal, han sido 540.573 horas, de ellas 83.384 en el pasado año. Además, en esta década ha destinado 25.419 euros en recursos en Navarra y no ha contado con ninguna aportación económica por parte de las instituciones públicas.

La Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera, de carácter asistencial, fue creada a instancias de la ONCE, y constituida el 20 de julio del 2007. Tiene como fin promover el desarrollo de programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con sordoceguera, poniendo particular interés en los relacionados con la educación y el empleo, al objeto de procurar la integración socio-laboral y mejorar la calidad de vida de estas personas y favorecer su desarrollo humano e intelectual.

‘Coge mi mano’ es el lema elegido para esta campaña y que tiene que ver con las necesidades de comunicación de estas personas, que reciben principalmente la información a través de sus manos, mediante diferentes sistemas. Algunas de estas personas, si tienen algún resto visual, se comunican con lengua de signos en el aire, que es apoyada en las manos cuando hay poco o ningún resto de vista. También se comunican mediante sistemas alfabéticos, más fáciles de aprender, como el dactilológico o la escritura en mayúsculas sobre la palma de la mano.

