FUNDACIÓN ONCE APUESTA POR UNA ACCESIBILIDAD GLOBAL DEL CAMINO DE SANTIAGO

La accesibilidad del Camino de Santiago, una de las principales atracciones turísticas culturales de España, debe tener un “enfoque holístico que aborde toda la cadena de valor de la propia ruta”, según ha puesto de manifiesto Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, en la segunda edición de Fairway celebrada en Santiago de Compostela.

Para Hernández, “es importante abordar estas cuestiones tanto en la captación de información, como en el transporte, el alojamiento y el propio recorrido del camino”. Así mismo, ha reconocido la dificultad para que todos los tramos del camino sean accesibles básicamente por una cuestión de orografía, dado que las pendientes excesivas suponen una gran dificultad para algunas personas con discapacidad.

Por otra parte, el representante de Fundación ONCE ha subrayado la importancia de la tecnología como herramienta de apoyo potenciadora de capacidades siempre y cuando estas sean accesibles.

Además, puso de manifiesto la importancia de tener en cuenta las necesidades de todas las personas cuando se diseñan productos y servicios turísticos para que se garantice el derecho de las personas con discapacidad al acceso al ocio y a la cultura, un aspecto que también implica una mejora de la competitividad frente a otros destinos.

Hernández añadió que hay que tener presente que la sociedad tiende al envejecimiento y que el 'diseño para todos' beneficia no sólo las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad.

