EL GETAFE CF Y LA FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES SE UNEN CONTRA LA SOLEDAD DE LOS ANCIANOS

El Getafe CF ha lanzado, en colaboración con la agencia de publicidad El Ruso de Rocky y la Fundación Amigos de los Mayores, ‘No me dejes solo’, su primer largometraje, con el objetivo de concienciar sobre el problema de la soledad entre las personas mayores.

‘No me dejes solo’, producida por Lee Films y bajo la dirección de El Cangrejo, ha sido presentada este martes en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe a través del visionado del tráiler. Está previsto que el largometraje se estrene el próximo 7 de septiembre.

Según informan desde el club, la idea nació durante la temporada 2016/2017, cuando el Getafe CF vivió el descenso a Segunda División y sintió el miedo de perder el apoyo de la afición y vivir la temporada desde la soledad. En cambio, la afición estuvo más cerca de ellos que nunca, evitando que el equipo sufriera soledad o aislamiento.

‘No me dejes solo’ es una película sin apabullantes efectos especiales, sin giros argumentales, ni un final increíble. Una película en la que no pasa nada. Porque así es la soledad. Por ello, la obra se centra en mostrar la realidad que viven a diario Amelia y Manuel, dos personas mayores que viven solos desde hace años y que un día contactaron con Amigos de los Mayores para paliar su soledad. Gracias a la ONG, Amelia y Manuel han conocido a voluntarios que les visitan, que les dan apoyo afectivo y con los que han forjado una amistad duradera, además de disfrutar de las diferentes actividades de socialización que organiza la fundación.

Sin embargo, en España hay casi 2 millones (1.933.000) de personas de 65 o más años que viven solas; y, aunque vivir solo no es sinónimo de sufrir soledad, la mayoría admite tener sentimientos de soledad o aislamiento.

