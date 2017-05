FUNDACIÓN ONCE LLEVA SU CASA ACCESIBLE AL SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID

- SIMA 2017 se celebra del 25 al 28 de mayo en Ifema. El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2017, que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo en Ifema, contará con un estand en el que Fundación ONCE mostrará las principales innovaciones en materia de accesibilidad universal y diseño para todos aplicadas a las viviendas.

En el espacio diseñado por Fundación ONCE, que cuenta con el patrocinio de Fundación ACS y Samsung y con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad, los visitantes podrán conocer más de medio centenar de productos innovadores que facilitan la vida diaria de las personas en el domicilio.

Se ha reproducido una vivienda con salón, dormitorio, cocina y baño, además de un hall de entrada. En las distintas estancias se distribuyen productos de Samsung, Otis, Ugari Geriatrica, Fama, Elea, Simón y Fermax, además de los diseñados por la ONCE y el grupo de empresas ILUNION.

PRODUCTOS INNOVADORES

Entre los avances que pueden observar los usuarios que se acerquen al SIMA hay alfombras con detección de presencia; un ejemplo de las balizas 'Beepcons', desarrolladas por ILUNION y especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos; la nueva Smart TV de Samsung, que ha recibido el premio CES 2016 Best of Innovation en la categoría de tecnología accesible; un secador corporal; un armario de almacenaje motorizado; una cocina con encimera regulable y otros utensilios de cocina diseñados para personas con discapacidad visual como balanza, reloj y báscula parlante, o una lámpara de mesa que se enciende con el tacto.

El estand se ha concebido bajo los criterios de confort, adaptación a las necesidades de sus habitantes, facilidad de uso, seguridad, sostenibilidad y estética.

Con este proyecto Fundación ONCE muestra las posibilidades de construcción y dotación de mobiliario de una vivienda accesible y sostenible teniendo en cuenta las diferentes situaciones de discapacidad. También ofrece soluciones técnicas y tecnológicas diversas. El objetivo último es que las personas con discapacidad y los profesionales del sector de la edificación y la vivienda conozcan, demanden y ofrezcan estos servicios a la sociedad.

CASA ACCESIBLE

El espacio diseñado para ser expuesto en SIMA se enmarca en el proyecto de Casa Inteligente, Accesible y Sostenible, una iniciativa de Fundación ONCE puesta en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad y que demuestra a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto.

En 2016 la casa accesible de Fundación ONCE recorrió un total de 15 ciudades. Ahora la estancia, alojada en un tráiler, está viajando por toda España hasta el mes de junio. El recorrido empezó en Palma de Mallorca y ya ha hecho parada en Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez, Cáceres, Salamanca, Toledo, Alicante, Granada y Cartagena. Llegará también a Lleida, San Sebastián, Oviedo y Santiago de Compostela y está previsto que concluya el 1 de julio en Vigo.

