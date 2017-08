UN BUZO HALLA FÓSILES DE UN DELFÍN ENANO Y SIN DIENTES DE HACE 30 MILLONES DE AÑOS

Google Plus

- Es la primera evidencia de mamífero marino que se alimentaba por succión. Un submarinista ha encontrado en el río Wando (Estados Unidos) el cráneo de un delfín extinto que vivió hace entre 28 y 30 millones de años con características singulares, como que midió un metro, no tenía dientes y se alimentó aspirando como lo hacen ahora las morsas.

Un equipo de cuatro científicos de instituciones de Estados Unidos y Canadá ha nombrado a la especie como ‘Inermorostrum xenops’ y la describen en un artículo publicado en la revista ‘Proceedings of the Royal Society B’.

El cráneo de esa especie fue hallada por un buzo en el río Wando, cerca de Charleston (segunda ciudad más poblada de Carolina del Sur) y es la primera evidencia clara de alimentación por succión en mamíferos marinos.

Los investigadores creen que el delfín creció hasta medir un metro de largo, lo lo que es más pequeño que sus parientes más cercanos y significativamente menor que los delfines mulares de hoy, que miden de dos a 3,5 metros de largo.

Robert W. Boessenecker, profesor de geología en la Universidad de Charleston y autor principal del estudio, apunta que ese delfín enano tenía un hocico corto, carecía por completo de dientes y la presencia de canales profundos para las arterias en el hocico indican que pudo tener tejidos blandos extensos, probablemente labios grandes, y tal vez incluso bigotes.

Boessenecher cree que el delfín se alimentaba aspirando pescado, calamar y otros invertebrados blandos del fondo marino, algo similar a lo que hacen las morsas.

Danielle Fraser, paleontóloga del Museo Canadiense de la Naturaleza y coautora del estudio, señala que ‘Inermorostrum xenops’ abre nuevas preguntas sobre la evolución de los primeros mamíferos marinos porque que se alimentara por succión de forma tan temprana en la evolución biológica puede indicar un aumento de la productividad oceánica.

