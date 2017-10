EL CANAL FORMATIVO DE FUNDACIÓN ONCE OFRECE UN NUEVO CURSO 'ONLINE' DE DISEÑO PARA TODOS Y PRODUCTOS DE APOYO EN LAS TIC

Google Plus

- El curso MOOC arranca el 9 de octubre en UNED Abierta y es gratuito. El canal formativo de cursos 'online' de Fundación ONCE, puesto en marcha en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, ofrece a partir del próximo lunes, 9 de octubre, un nuevo Curso MOOC (Massive Online Open Courses) sobre diseño para todos y productos de apoyo en las TIC.

El curso, gratuito y de cinco semanas de duración, pretende dotar a los alumnos de las competencias y habilidades necesarias para que en el ejercicio diario de su profesión tengan en cuenta los principios de la Accesibilidad Universal y los Productos de Apoyo. Además, también se propone que tomen conciencia de la discriminación que parte de la población sufre desde el punto de vista del acceso real a la Sociedad de la Información.

Para ello, cuenta con seis módulos formativos que incluyen vídeos, textos, test de autoevaluación, ejercicios prácticos y hasta un foro de atención docente. Ofrece formación sobre qué es una interfaz de usuario, su relación con los conceptos de accesibilidad y usabilidad TIC y el reto que supone la constante innovación tecnológica.

También permitirá conocer las estrategias fundamentales para garantizar la accesibilidad y usabilidad TIC de manera sostenible, incluyendo las perspectivas de negocio, legislación y normativa; saber y aplicar las necesidades que plantea la discapacidad y diversidad funcional desde el punto de vista del Diseño para Todos en las TIC y cuáles son las características principales de los Productos de Apoyo aplicados a las TIC.

El equipo docente de este nuevo curso está liderado por Alejandro Rodríguez Ascaso, doctor ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e investigador de los grupos de investigación e innovación aDeNu y MiniXModular, en temas entre los que se incluyen la accesibilidad y adaptabilidad de recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC.

Su actividad como profesor tiene que ver con las Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, el Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Participa en actividades de normalización en ISO, ETSI y AENOR.

Esta formación está dirigida a cualquier persona interesada en conocer qué son el Diseño para Todos y los Productos de Apoyo, y su relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tales como trabajadores sociales, profesores de estudiantes con discapacidad, asistentes personales, profesionales de la comunicación, ingenieros, programadores, etcétera.

El curso comienza el lunes 9 de octubre de 2017 y contará con atención tutorial hasta el 12 de noviembre de 2017. Permanecerá abierto hasta el 8 de abril de 2018.

El canal formativo de cursos 'online' de Fundación ONCE se estrenó el pasado año y su objetivo es abordar en primera persona el concepto de accesibilidad universal y la necesidad de incluir criterios de diseño para todos en los distintos proyectos.

Su puesta en marcha se enmarca en el convenio que mantienen Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad y cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

