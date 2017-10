KEN FOLLETT: "EL NACIONALISMO NO ES LA IDEOLOGÍA DEL SIGLO XXI"

Ken Follett, el autor que más libros vende en el mundo, aseguró este martes en Madrid que "el nacionalismo no es la ideología del siglo XXI, sino una ilusión que nunca ayuda a vivir mejor a las personas. Lo que hace progresar es la unión de los países", no los nacionalismos ni los independentismos.

Follett realizó estas declaraciones en la presentación de su última novela, 'Una columna de fuego', en un teatro madrileño, tras ser preguntado sobre si el nacionalismo en Europa vive un momento álgido por el 'Brexit', la llegada masiva de refugiados y el independentismo catalán.

El escritor galés calificó el 'Brexit' como "la peor decisión que ha tomado Inglaterra" y auguró que "traerá consecuencias nefastas".

Preguntado por el papel que están desempeñando los curas y obispos catalanes que apoyan la independencia contradiciendo a la Conferencia Episcopal Española, Follett dijo que "todas las religiones siempre se ponen al lado del poder" y recordó como en tiempos pasados desobedecer al rey no sólo era un delito, "sino un pecado".

Follett, que ha vendido más de 160 millones de ejemplares de sus 30 novelas, publicadas en más de 80 países y en 33 idiomas, no se muerde la lengua y acusó a la CIA de haber planeado el derrocamiento del presidente chileno Augusto Pinochet, que se suicidió en el Palacio de la Moneda, mientras que del presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que "aplasta la libertad".

Sobre su de momento última novela, 'Una columna de fuego', que se desarrolla en el siglo XVI, explicó que es "una historia apasionante sobre el primer servicio de espionaje inglés en el convulso reinado de Isabel I de Inglaterra, con las guerras de religión como telón de fondo, pero el protagonista principal es la libertad, no la religión".

Se siente muy orgulloso de ser uno de los autores que más libros vende, el rey de los 'bestsellers', y no le importa que se cuestionen sus novelas. "Hace falta inteligencia para ser un físico, pero la cultura, la literatura es emoción, al igual que la música", manifestó.

Por último, dijo que le encantaría que 'Una columna de fuego' fuera "una serie de televisión de 12 horas, porque una película de dos horas es insuficiente", y agregó que le encantaría participar como actor en ella.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso