FLORENTINO PÉREZ RAYA, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

El actual presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba y del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), y vicepresidente segundo del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha sido proclamado hoy presidente del Consejo General de Enfermería después de que los otros tres precandidatos a la Presidencia no lograran reunir los apoyos necesarios para concurrir a las elecciones convocadas por la institución tras la renuncia, por razones familiares, del ya expresidente Máximo González Jurado.

La candidatura de Pérez Raya ha logrado el respaldo de 28 colegios provinciales de enfermería (el 64 por ciento) –se requiere el apoyo de un mínimo de 15 de ellos para ser candidato a la Presidencia- mientras que los otros aspirantes no han tenido el mínimo exigido en los Estatutos, según informó la entidad.

La enfermera Carmen Ferrer Arnedo ha sido propuesta por diez colegios (23%); la presidenta del Colegio de Enfermería de Soria, Isabel Galán, por cinco colegios (11%), y el presidente del Colegio de Badajoz, Carlos Tardío Cordón, ha sido propuesto por un colegio (2%).

En su toma de posesión, Pérez Raya ha manifestado su agradecimiento a los precandidatos, a los que tiende la mano, al igual que a los Colegios de Enfermería y a todos los enfermeros y enfermeras de España, para contribuir a la defensa y el progreso de la profesión enfermera.

El recién elegido presidente ha esbozado algunas de sus prioridades para la nueva etapa que se abre en el Consejo General, retos que afronta con “ilusión, tesón y coraje, pues el grado de desarrollo y proyección que ha alcanzado la enfermería en España no tiene vuelta atrás. Debemos consolidar los logros obtenidos en estos años y que los enfermeros vean reconocido en toda su plenitud su rol en el sistema sanitario y en la salud del paciente, ya no desde la sociedad, donde somos queridos y valorados, sino desde todos los estamentos sanitarios y políticos”.

En esta línea, Pérez Raya aboga por el desarrollo pleno de las especialidades de enfermería, con la exigencia de la convocatoria de la Prueba de Evaluación de la Competencia de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, la aprobación del programa formativo de la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos y la creación de las categorías profesionales y catalogación de los puestos de trabajo.

Asimismo, pretende cerrar el desarrollo definitivo de la prescripción enfermera; la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y promover los necesarios cambios normativos que hagan efectivo el acceso a puestos de gestión por parte de las enfermeras.

“Una atención sanitaria de calidad", señaló, "jamás será posible sin la adecuación de plantillas y una ratio enfermera/paciente acorde a los estándares internacionales. Llevaremos a cabo un estudio de necesidades de enfermeros especialistas que modifique la actual política de Recursos Humanos que, en estos momentos, no va encaminada ni a la sostenibilidad del sistema ni a la seguridad de los pacientes. Centraremos esta etapa también en la ‘Vigilancia de la salud’ en los puestos de trabajo, especialmente en lo referente a la bioseguridad y los medicamentos peligrosos”.

Por último, el nuevo presidente de la enfermería española ha anunciado para esta nueva etapa un impulso a la investigación como eje del desarrollo profesional.

