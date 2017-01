FITUR. ILUNION INSTALARÁ BALIZAS INTELIGENTES DE GUIADO EN EL ESTAND DE SEGITTUR EN FITUR

- Hará demostraciones de este sistema de guiado, diseñado para personas con discapacidad visual. ILUNION Tecnología y Accesibilidad instalará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra desde hoy hasta el 22 de enero en Madrid, varias ‘beepcons’ o balizas inteligentes de guiado especialmente diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de los objetos cercanos.

Según informó el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, concretamente las instalará dentro de Fitur Know-How & Export, espacio impulsado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), ICEX España Exportación e Inversiones y Fitur.

Asimismo, habrá ‘beepcons’ instaladas en el estand de Segittur, en los baños y en la cafetería del pabellón 10 del recinto ferial de Ifema.

Durante esta feria del turismo, ILUNION Tecnología y Accesibilidad mostrará el funcionamiento de esta herramienta de guiado, cuya aplicación para dispositivos móviles está disponible en los sistemas operativos iOS, de Apple, y Android.

Aplicadas al sector turístico, las ‘beepcons’ suponen un "avance cualitativo en la experiencia viajera de las personas con discapacidad", especialmente visual, pues les facilita de forma sonora determinada información que no está accesible para ellos, señaló ILUNION en una nota.

"Por ejemplo, si una persona con discapacidad visual se acerca a un edificio turístico, esta aplicación le avisará de que existe este monumento, le hará llegar la información sobre el mismo y además podrá localizarlo fácilmente a través de un sonido", explica.

Asimismo, "en una cafetería o restaurante, esa persona podría acceder a la información del menú o a la carta directamente en su móvil, sin entrar en el restaurante y sin necesidad de que nadie se la lea", añade.

TALLER SOBRE ACCESIBILIDAD

Asimismo, dentro de SegitturLab, ILUNION Tecnología y Accesibilidad impartirá hoy, a las 12.45 horas, el taller ‘La tecnología al servicio de la accesibilidad en destinos’, del que se encargarán Roberto Torena, del área de I+D, y Lourdes González, del área de Desarrollo del Conocimiento.

Además, a las 13.30 horas la responsable del área de Arquitectura, Urbanismo y Transporte, María Medina, participará en el debate ‘Destinos turísticos inteligentes y accesibilidad: Buenas prácticas en la gestión de la accesibilidad en destinos’, que estará moderado por el director de Accesibilidad Universal en Fundación ONCE.

Este es el quinto año que ILUNION Tecnología y Accesibilidad participa en la feria dentro de Fitur Know-How & Export y reafirma así su colaboración con Segittur en el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes, en el eje de accesibilidad.

Uno de esos trabajos consistió en el asesoramiento, en el año 2015, al Gobierno de México para que la isla de Cozumel sea accesible a todas las personas y pueda convertirse en el primer ‘destino inteligente’ del Caribe mexicano.

OFERTA DE TURISMO ACCESIBLE

La oferta de ILUNION en turismo para todos abarca desde la consultoría en accesibilidad hasta la instalación de productos de apoyo para hoteles y establecimientos turísticos, pasando por la formación en turismo accesible y atención a personas con discapacidad, así como el desarrollo de aplicaciones accesibles para smartphones, entre otras.

Además de las ‘beepcons’, ILUNION cuenta con productos específicos para hoteles y establecimientos turísticos accesibles, como camas articuladas, tarjetas llave en braille, señalización accesible, sistemas de elevación, teléfonos accesibles, sistemas de bucle magnético, alarmas visuales, etc.

