LA FISIOTERAPIA REDUCE EL GASTO SANITARIO AL DISMINUIR LA TASA DE REINGRESO DE LOS PACIENTES CRÓNICOS

- Según el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. La fisioterapia puede reducir el gasto sanitario, ya que hace al paciente crónico menos dependiente de otras terapias no físicas y además disminuye la tasa de reingreso hospitalario, según el decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm), José Antonio Martín Urrialde.

Urrialde afirmó hoy que existen multitud de estudios de coste-efectividad que demuestran el valor de la implementación de protocolos de fisioterapia en la atención a los pacientes crónicos y, sobre todo, “que demuestran la alta adherencia del mismo al tratamiento, superior incluso a pautas farmacológicas”.

Sin embargo, agregó que “esta ventaja no es aprovechada por los gestores sanitarios”, por lo que reclamó “la puesta en valor del fisioterapeuta como un elemento clave del proceso sociosanitario, desvinculándole del mero papel terapéutico y trasladando su campo de intervención a la prevención activa de la cronicidad”.

Así se manifestó en relación a las recientes declaraciones de los portavoces de Sanidad de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos sobre el abordaje de los pacientes crónicos en España, en un foro informativo organizado este mes por la propia institución colegial.

En este sentido, Martín Urrialde explicó que la fisioterapia aborda la cronicidad “como un escenario habitual, hacia el que ha desarrollado no solo técnicas, sino también modelos de atención basados en promover el autocuidado del paciente”. Sin embargo, denunció que este planteamiento “choca con el inmovilismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la escasa autonomía profesional que tienen los fisioterapeutas, salvo en áreas como Atención Primaria”.

El decano del Cpfcm indicó también que aunque la fisioterapia está incluida en la cartera de servicios comunes, el servicio precisa de una profunda revisión, no solo en cuanto a técnicas de uso, sino a poblaciones y patologías incluidas. Según explicó, “las actuales funciones del fisioterapeuta en el SNS y sistemas autonómicos son el resultado de la aplicación de una norma derogada y preconstitucional, la Orden del 26 de abril de 1973, a pesar de que la Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario, de 2003, abre la posibilidad de que estas funciones se actualicen”.

Además, añadió, el sistema actual provoca que la dispersión geográfica y los elevados ratios de población atendidos por fisioterapeutas, un fisioterapeuta por cada 38.000 personas, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda uno por cada 8.000, hacen que la atención fisioterápica se vea lastrada por largas listas de espera, que en el caso de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid llegan a los 42 días.

De hecho, aseguró que “a día de hoy es más habitual que el crónico se fidelice al tratamiento fisioterápico en el sector privado que en la sanidad pública, debido precisamente al efecto disuasorio de las listas de espera”. En este sentido, planteó como posible solución “acercar la atención al crónico y no viceversa”.

Para Martín Urrialde, el tratamiento a los pacientes crónicos debe realizarse desde una perspectiva interdisciplinar, pero para ello considera necesario que la fisioterapia esté integrada en un equipo multidisciplinar. Sin embargo, denunció que actualmente “se dan situaciones como en Atención Primaria, donde el fisioterapeuta no pertenece al equipo de atención, sino que forma parte de una unidad anexa, lo que puede llegar a desvirtuar este modo de trabajo”.

