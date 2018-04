LOS FISIOTERAPEUTAS MADRILEÑOS ADVIERTEN DE LOS PELIGROS DEL INTRUSISMO EN INTERNET

Google Plus

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) ha advertido este martes de los riesgos de utilizar Internet como única fuente de referencia para informarse sobre posibles patologías y enfermedades, ya que las páginas consultadas pueden no estar respaldadas por un profesional sanitario.



Así lo puso de manifiesto Luis Bernal, fisioterapeuta del Hospital de Fuenlabrada, durante la ponencia ‘Salud en Internet: ¿falsas verdades?’, que ha tenido lugar durante la celebración de la II edición del Día de las Profesiones, en la que han participado un total de 25 colegios profesionales de la Comunidad de Madrid.

Durante este encuentro, organizado por Unión Interprofesional (UICM) y que se ha celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para reivindicar la importancia de la colegiación y dar a conocer la función de estas instituciones, el Cpfcm también ha ofrecido una ponencia sobre consejos de prevención en el hogar en el espacio denominado 'Rincón del Ciudadano'.

En la misma, el secretario general del Cpfcm, José Santos, advirtió de los riesgos ergonómicos musculoesqueléticos a los que nos exponemos en el hogar. “Asociamos el hogar con el lugar en el que relajarnos, pero deberíamos tener en cuenta también los peligros que hay en nuestras casas”. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra, Santos recomendó empujar el carrito en lugar de arrastrarlo, así como “evitar cargar las bolsas en un solo lado y repartir el peso”.

Además, explicó qué el baño y la cocina son las habitaciones con mayor riesgo de sufrir lesiones ya que, en esta última por ejemplo, “los electrodomésticos no siempre están dispuestos de forma ergonómica para proteger nuestras articulaciones, y movimientos repetitivos, como agacharnos para colocar los platos en el lavavajillas, puede producirnos lesiones”.

Sobre la importancia de los Colegios Profesionales, José Santos recordó que se trata de “entidades abiertas que están a disposición no sólo del profesional, sino también del ciudadano para resolver cualquier pregunta, y para ayudarse a solucionar los problemas con garantías”. En el caso del Cpfcm, “ofrecemos información sobre dónde pueden acudir los ciudadanos que necesiten tratamiento con fisioterapia y para ello disponemos además, de una aplicación que facilita al ciudadano la tarea de encontrar asistencia en fisioterapia”, añadió José Santos.



