LOS FISIOTERAPEUTAS INDICAN QUE LA PREVENCIÓN ES “VITAL” PARA EVITAR UNA LESIÓN MEDULAR

Los fisioterapeutas advierten de que la prevención es “vital” para evitar una lesión medular. Las lesiones medulares hacen referencia a una afectación de la médula espinal y sus causas pueden ser traumáticas o también derivadas de enfermedades como cáncer o de tipo degenerativo.

Se calcula que entre 25.000 y 50.000 personas sufren cada año lesiones medulares, cuyas consecuencias dependerán de la gravedad de la lesión y de su localización en la médula espinal.

Según José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el papel de la fisioterapia es fundamental en el tratamiento de lesiones medulares, pues se trata al paciente en todo su conjunto. Esto implica, agregó, “ayudar al paciente no sólo a recuperar su movilidad, sino también llevar a cabo una rehabilitación funcional que integre al paciente de nuevo en la sociedad y el mundo laboral”.

Sin embargo, los fisioterapeutas recuerdan que los casos de lesiones medulares de causa traumática son los más fáciles de evitar. Los accidentes de tráfico y las malas caídas en el agua son una de las principales causas de las lesiones medulares de carácter traumático, y por tanto aquellas que se pueden prevenir más fácilmente.

Para dar a conocer el papel de la fisioterapia en el tratamiento de lesiones medulares y alertar de algunas prácticas que pueden evitar accidentes que los causen, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia dedican su videoconsejo del mes de agosto a informar sobre las lesiones medulares ('https://www.youtube.com/watch?v=zzPno7dOryY&feature=youtu.be').

LA PREVENCIÓN, EL MEJOR TRATAMIENTO

A pesar de que en algunos casos las lesiones medulares son consecuencia de enfermedades, la principal causa de este tipo de lesiones son los traumatismos severos, causados en muchas ocasiones por accidentes de tráfico o de carácter deportivo.

Por ello y con el fin de evitarlos, los fisioterapeutas recomiendan tener en cuenta una serie de pautas a la hora de realizar este tipo de actividades que a priori pueden parecer inofensivas, pero que esconden graves peligros. En este sentido, Santos recuerda que “la prevención es siempre el mejor tratamiento para evitar una lesión medular”.

A la hora de coger el coche, respetar en todo momento las normas de circulación y los límites de velocidad, así como mantener el coche a punto y realizar las revisiones periódicas, puede evitar un accidente que produzca este tipo de lesión. Además, es recomendable hidratarse frecuentemente, parar cada dos horas y no utilizar en ningún caso el móvil mientras se conduce.

En el caso de los accidentes deportivos, con la llegada del verano se multiplican las actividades en el agua, una de las principales causas de accidentes que pueden producir una lesión medular.

Para evitar correr riesgos en el agua, los fisioterapeutas recuerdan la importancia de gestos tan sencillos como comprobar la profundidad de la piscina antes de saltar al agua o poner siempre las manos por delante de la cabeza. De esta forma, en caso de impacto, el golpe lo recibirían las manos y no la cabeza.

En cualquier caso, ante la sospecha de una lesión medular, se debe llamar siempre a los servicios de emergencia y no mover a la persona accidentada, ya que eso podría agravar la lesión.

TRATAMIENTO CON FISIOTERAPIA

Según los citados colegios profesionales, los fisioterapeutas no limitan el trabajo con pacientes con lesión medular únicamente a recuperar su movilidad, sino que su trabajo va más allá, realizando una rehabilitación funcional que integre a la persona en la sociedad y en el mundo laboral.

Además de mantener una buena movilidad articular, no sólo en la zona afectada sino también en la no lesionada, los fisioterapeutas realizan con el paciente otras actividades, como mejorar la resistencia al esfuerzo, buscando que la persona afectada por una lesión medular tenga una buena calidad de vida.

Por otro lado, mantener una correcta función respiratoria en los casos de que esta haya quedado afectada, es también labor del fisioterapeuta, así como evitar lesiones secundarias como contracturas o tendinitis.

Los fisioterapeutas se encargan también de reeducar la marcha de pacientes que mantengan la musculatura necesaria para ello, y de la utilización del exoesqueleto para que los pacientes con lesiones más graves no pierdan los beneficios de ponerse de pie y caminar.

