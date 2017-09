TRÁFICO. LA FISCALÍA RECONOCE QUE CARECE DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA CALCULAR INDEMNIZACIONES

- No pueden usar Google Chrome. La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado reconoce que "son numerosas las fiscalías que aún carecen de de recursos informáticos para utilizar los programas de cálculo de las indemnizaciones (de las personas que han sufrido un accidente de tráfico), bien por no estar autorizado el navegador Google Chrome preciso para utilizar la aplicación de las entidades aseguradoras, bien por no disponer de software actualizado para usar las hojas de cálculo electrónico elaboradas tan meritoriamente por el Fiscal Delegado de Burgos".

La Memoria dice que las "memorias provinciales informan de la falta de adaptación de los informes forenses al nuevo sistema de valoración en algunos territorios y como era previsible, dada la riqueza normativa del nuevo sistema, de la dificultosa acreditación en el proceso de los supuestos familiares, sociales y económicos que dan derecho a indemnización".

El informe también aboga por el diseño "de un estatuto jurídico del peatón y ciclista para su convivencia armónica en la ciudad, la mejora del estado de las vías, señalización, alumbrado, reducción de límites de velocidad y estado de los vehículos con el matiz de que el envejecimiento del parque móvil se debe a la crisis económica y traduce la desigualdad ante la seguridad de quien no tiene recursos para costeársela".

