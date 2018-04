RTVE Y CANAL ONCE DE MÉXICO FIRMAN UN CONVENIO PARA EL INTERCAMBIO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

RTVE firmó este martes un convenio de colaboración con Canal Once de México con el objetivo de intercambiar contenidos audiovisuales y coproducir nuevos programas. El acuerdo ha sido suscrito por el director de TVE, Eladio Jareño, y la directora de Canal Once, Jimena Saldaña, según informa RTVE.



A través de este convenio, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 con posibilidad de prórroga, RTVE y Canal Once podrán intercambiar contenidos audiovisuales de los cuales son titulares de los derechos de autor y que se transmiten a través de su señal de televisión.

Además, podrán coproducir programas audiovisuales de televisión para transmitir en sus señales, así como permitir su transmisión a terceros.

En el acto de la firma, la directora del Canal Once, Jimena Saldaña, destacó que “para nuestro canal es muy importante esta firma, ya que marca un hito para ofrecer a la audiencia todo lo que espera de nosotros”.

Eladio Jareño, director de TVE, afirmó que “este convenio es el fruto de un importante trabajo entre las dos televisiones. Se vive una fuerte globalización en el mundo audiovisual en el que las televisiones públicas reaccionan colaborando entre sí. Este convenio busca resultados a través de la colaboración natural entre televisiones públicas”.

Canal Once, cuya estación principal es XEIPN-TDT localizada en la Ciudad de México, es un canal de televisión público mexicano perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.



