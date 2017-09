LA ONU ABRE A LA FIRMA EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES

Google Plus

- Guterres: “Quedan al menos 15.000 armas nucleares en el planeta”. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue abierto este miércoles a la firma de los países que se comprometan a no permitir el desarrollo, las pruebas, la producción, la adquisición y la posesio´n de arsenal o explosivos nucleares.

El documento, aprobado con 122 votos por la Asamblea General de la ONU el pasado 7 de julio, quedó abierto a la firma en este órgano de las Naciones Unidas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó en una ceremonia en la sede de las Naciones Unidas a todos los Estados que negociaron el acuerdo y elogió su compromiso con la causa del desarme nuclear y con la seguridad del planeta.

“Quedan al menos 15.000 armas nucleares en el planeta y no podemos dejar que pongan en peligro nuestro mundo y el futuro de nuestros niños”, declaró.

Guterres indicó que “el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es el resultado de una creciente preocupación por el riesgo que plantea la existencia de este tipo de armamento y las consecuencias humanitarias y ambientales catastróficas de su uso”.

Este documento es el primer instrumento jurídicamente vinculante para el desarme nuclear. Su negociación duró 20 años y entrará en vigor 90 días después de que 50 naciones lo ratifiquen.

Numerosos países no participaron de las negociaciones de este tratado, entre ellos los nueve con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel.

“Aún debemos continuar el trabajo duro para eliminar todos los arsenales nucleares, esto requerirá diálogo, alianzas y medidas prácticas”, concluyó el titular de la ONU.

