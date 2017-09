ALUMNOS DE DOWN MADRID FINALIZAN UN CURSO DE CREACIÓN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

Un total de 41 alumnos del programa FOCUS de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) han terminado un curso sobre cooperativismo y sociedades laborales, una buena salida laboral para personas con discapacidad intelectual.

La formación, enmarcada dentro del área formativa de Desarrollo Profesional, tiene como objetivo ampliar el abanico de oportunidades laborales de personas con síndrome de Down u otro tipo de discapacidad intelectual.

En las llamadas sociedades de economía social, el capital está en manos, de forma mayoritaria, de los trabajadores. Como tales, disfrutan de ciertos beneficios fiscales y ayudas, pero su constitución y funcionamiento son algo más complejos al estar sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos. Por ello, la formación es fundamental.

"La creación de una cooperativa o sociedad laboral puede ser una adecuada salida profesional para alguno de los candidatos de nuestro proyecto. Pero necesitan conocer qué son y cómo pueden crearse. También necesitan generar buenas ideas. Por eso, gracias al apoyo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha esta formación. Tenemos mucha ilusión en que se traduzca en puestos de trabajo, algo muy necesario en nuestro colectivo", explicó el director del Servicio de Empleo y Desarrollo Ocupacional de Down Madrid, Jorge González.

FOCUS es un programa de formación integral donde los alumnos se forman en competencias esenciales para un futuro laboral. El empleo es clave para una adecuada autonomía e integración social, por ello, Down Madrid lleva apostando desde hace más de 20 años por apoyar de forma significativa esta área con el objetivo de elevar la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual, la cual se calcula que llega al 20%. En el caso de personas con síndrome de Down, tan solo al 5%.

Esta formación en relación a este colectivo ha sido pionera en España y abre una vía poco aprovechada. Los casos de éxito en la creación de sociedades de la economía social y los pocos ejemplos de personas con discapacidad que han creado una empresa son claves para motivar e inspirar a los alumnos.

