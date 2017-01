LA GRAN FIESTA DE LA CALÇOTADA PROTAGONIZA EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 28 DE ENERO

La Gran Fiesta de la Calçotada de Valls (Tarragona) protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 28 de enero, por lo que cinco millones y medio de cupones llevarán por todo el país la imagen de esta celebración y la leyenda 'Gran Fiesta de la Calçotada. Último domingo de enero'.

Este cupón, según informa la ONCE en una nota, se presentó hoy en un acto celebrado en la Cambra de Comerç de Valls.

El acto contó con la presencia del alcalde de Valls, Albert Batet; el presidente de la Cambra de Comerç de Valls, Marcel·lí Morera; el delegado territorial de la ONCE Cataluña, Xavier Grau; el presidente del Consejo Territorial, Enric Botí, y la directora de la Dirección de la ONCE en Tarragona, Sara Gimeno.

El 29 de enero, Valls, conocida como la capital del calçot, acogerá la Gran Fiesta de la Calçotada, una jornada festiva y promocional del calçot que impregna sus calles y plazas.

La jornada contará con un variado programa de actos tradicionales y concursos relacionados.

Según la tradición ancestral, una 'calçotada con ángel' debe tener como telón de fondo la cordillera de Miramar; como escenario, una masía vallenca, y, como platea, la ciudad de Valls con su campanario.

