LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO PIDE AL GOBIERNO QUE "SE TOME EN SERIO" LOS AHOGADOS

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFSS) pidió este martes al Gobierno que "se tome en serio" las pesonas que mueren ahogadas, "tres al día, más de 400 cada año y 95 sólo en el mes de julio".

La portavoz de la RFSS, Jessica Pino, denunció en declaraciones a Servimedia "el poco interés que tienen las Administraciones en este tema". "Ni tan siquiera tienen datos recientes. El Ministerio de Sanidad no tiene ningún interés, las estadísticas que maneja son del año 2015. Por ejemplo, la DGT tiene los datos de muertos en accidente con más diligencia, pero Sanidad no trabaja de forma tan eficiente".

Pino lamentó que el Gobierno tenga tan poco interés en este tipo de fallecimientos y en la falta de prevención "cuando España vive del turismo y tenemos miles de kilómetros de costa".

El informe realizado por la RFSS recuerda que han fallecido 305 personas en lo que va de 2017 "un 15% más que en el mismo periodo de 2016, lo que demuestra que es un problema que precisamente no está en vías de solución".

Entre el 1 de enero y el 31 de julio han fallecido más hombres que mujeres, un 60% más. El 80% de los ahogamiento se han registrado en varones españoles de más de 35 años y en zonas costeras.

Además, el informe advierte de que el 90% de las muertes por ahogamiento se han producido en zonas donde no había socorristas. En los ríos se ahogaron un 13% de los fallecidos y un 10% en piscinas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso