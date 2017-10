CATALUÑA. LA FEDERACIÓN EUROPEA DE PERIODISTAS RECHAZA LA "INACEPTABLE" INTERVENCIÓN DE LOS MEDIOS DE LA GENERALITAT

Google Plus

La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha mostrado su rechazo a la intervención de los medios públicos catalanes por la vía del artículo 155 de la Constitución, por considerarla una “inaceptable interferencia política en la gestión de los medios de comunicación de servicio público”.

“Los servicios públicos audiovisuales están al servicio de los ciudadanos, no de los gobiernos”, afirmó hoy en un comunicado el secretario general de la FEP, Ricardo Gutiérrez. “Hacemos un llamamiento a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno central español a evitar toda interferencia en la gestión editorial de los medios de comunicación públicos".

Según la FEP, no es tarea del Ejecutivo el nombrar ni revocar los miembros de los órganos de dirección y de supervisión de los medios de comunicación públicos. "Estos últimos tienen que haber sido elegidos por una mayoría cualificada del Parlamento, según un procedimiento transparente, que tenga esencialmente en cuenta las calificaciones y las competencias profesionales y no la afiliación política de los interesados”, señala el comunicado.

La Federación Europea de Periodistas recuerda que el comisario de los Derechos del Hombre del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, denunció rotundamente el pasado 2 de mayo las tentativas de ciertos gobiernos de influir en la independencia y el pluralismo de la radiotelevisión de servicio público.

