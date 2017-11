LA FEDERACIÓN DE DISLEXIA PIDE AL CONGRESO MÁS ATENCIÓN PARA ESTOS ALUMNOS

Google Plus

La Federación Española de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (Fedis) ha hecho un llamamiento a ocho políticos del Congreso de los Diputados para que en la próxima Ley Orgánica de Educación se incluyan normativas que ayuden a las personas con dislexia.

Según informó este martes la Fedis, esta acción se ha llevado a cabo a través de la plataforma de incidencia política ‘Osoigo.com’, donde han presentado una serie de normativas aplicables a la próxima Ley Orgánica de Educación. Muchas de ellas están relacionadas con la inclusión de jóvenes que padecen este tipo de alteraciones y que no pueden llevar una vida normal.

La federación señaló en una nota informativa que “la escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se debe regir por los principios de normalización e inclusión y asegurar su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”.

Los ocho diputados elegidos por esta federación son Carles Campuzano (PDeCAT), Marta Martín (Ciudadanos), Joseba Agirretxea (PNV), Eduardo Maura (Podemos), Eloy Suárez (PP), Rafael Simancas (PSOE) y Oskar Matute (EH Bildu).

Fedis destacó también que “muchos de los fracasos escolares tienen su

origen en la dislexia, un trastorno del aprendizaje que no debería tener más trascendencia pero que se acaba convirtiendo en una espiral destructiva para toda la familia (acoso, depresión, baja autoestima...)”.



