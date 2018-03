FEDEPE APUESTA POR LA IGUALDAD COMO FÓRMULA CONTRA EL ACOSO

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) ha celebrado en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, un evento paralelo a la 62 edición de la CSW (Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer) de ONU Mujeres en l que se trató el acoso en el ámbito profesional de la mujer y se apostó por la igualdad para acabar con éste.



La mesa redonda giró en torno a 'El acoso en el ámbito profesional de la mujer: poder y silencio' y contó con la moderación de la veterana periodista y corresponsal de RTVE en Nueva York, Almudena Ariza.

El director del Instituto Cervantes en Nueva York, Ignacio Olmos, fue el encargado de dar la bienvenida al acto y quiso destacar que "es momento de escuchar a las mujeres".

La presidenta de Fedepe, Ana Bujaldón, destacó el efecto de los movimientos nacidos en los EEUU denominados #MeToo y #TimesUp, ya que han conseguido poner el foco sobre las mujeres en todo el mundo. En estos momentos en los que muchos hablan de "la revolución de las mujeres", indicó Bujaldón, "estas denuncias han transcendido y se han ido haciendo más fuertes para denunciar todo tipo de desigualdades". "Las mujeres tenemos que transmitir que es compatible el compromiso con la empresa y con la maternidad", dijo Bujaldón, al mismo tiempo que se mostró favorable a la revisión de la cultura del trabajo y a aumentar la presencia de mujeres en puestos de decisión. La presidenta de Fedepe recordó que la palabra más buscada el año pasado en EEUU fue “feminismo”.

LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO #METOO

La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía Cerón, destacó que "el movimiento #MeToo es un referente". Para Cerón, "la educación en igualdad es fundamental, al igual que el papel de los medios de comunicación, ya que contribuyen de manera decisiva a generar cambios en este ámbito".

Por otro lado, la responsable de la integración de HOLT y Research en las Américas de Credit Suisse, Conchita González de Castejón, afirmó sobre este movimiento que es a su juicio "peligroso" y que puede tener un efecto contraproducente y llevar a que "menos hombres quieran contratar mujeres o ser sus mentores". González de Castejón reconoció no tener la solución definitiva, pero dijo tener claro que es necesario "formar a los hombres sobre igualdad".

La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, aunque no pudo asistir a la mesa redonda, aseguró desde Brasil que "más allá de las necesarias denuncias sobre acoso sexual que constituyen la esencia del movimiento #MeToo, se ha abierto en la sociedad una conversación más amplia sobre la desigualdad de género. Las historias que han compartido miles de mujeres a lo largo de los últimos meses son reflejo de graves desequilibrios de poder en nuestros ámbitos de trabajo, desequilibrios que solo podrán corregirse a través de la igualdad real y efectiva de la mujer, incluyendo su empoderamiento económico y su presencia en los puestos de toma de decisión".

LA IGUALDAD: CLAVE CONTRA EL ACOSO

La senior advisor en Políticas de Incorporación de Perspectiva de Género en Programas de Desarrollo de ONU, Raquel Lagunas, aseguró que "la igualdad es la fórmula para contrarrestar el acoso" y que hacen falta leyes fuertes y agentes de sociabilización y citó a Islandia como uno de los mejores ejemplos donde se están haciendo las cosas bien. Además, Lagunas se mostró a favor de endurecer las leyes y a largo plazo trabajar con los agentes de sociabilización que transmiten la desigualdad, como escuela, familia o medios de comunicación, para atajar el problema del acoso.

Por su parte, la coordinadora de Género de la Secretaría General Iberoamérica, Claudia Briones, aseguró que muchos estudios demuestran que en el momento en que una mujer se convierte en madre, sufre una "penalización por maternidad". En América Latina, "muchas mujeres recurren a la economía informal o aceptan empleos mal pagados, eventuales o a tiempo parcial para equilibrar las responsabilidades familiares y el trabajo remunerado". "Los hombres no pueden ser cómplices de los micromachismos que se dan a diario. Tienen la responsabilidad de frenar el acoso y no fomentar el sexismo y las actitudes discriminatorias en el ambiente de trabajo” manifestó Briones.

UN 8 DE MARZO HISTÓRICO

La moderadora del debate, Almudena Ariza, destacó las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo en todo el mundo por millones de mujeres. Ariza destacó la transversalidad de las protestas, al margen de ideologías, de partidos políticos y organizaciones sindicales, en una jornada que calificó de “maravillosa”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso