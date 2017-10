LOS FARMACÉUTICOS LANZAN UNA CAMPAÑA CONTRA LA VENTA DE MEDICAMENTOS EN INTERNET

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) lanzará a partir del 16 de octubre la campaña ‘No compres medicamentos a ciegas en Internet’ con el fin de alertar y concienciar a la población sobre el riesgo de adquirir fármacos en la red.

Según informó este martes el COFM, esta campaña tendrá una duración de dos meses con una amplia difusión en medios de comunicación, redes sociales e Internet, además de contar con soportes urbanos, red de transportes y oficinas de farmacia de la región.

La campaña, que cuenta con el respaldo de la Comunidad de Madrid, reivindica la figura del farmacéutico y de la farmacia como únicos garantes en la compra de medicamentos para que no lleguen fármacos falsificados a los pacientes, un grave riesgo para la salud pública que está cada vez más presente y extendido en Internet, según las autoridades sanitarias españolas y mundiales.

En una nota informativa, este organismo recordó que “el ciudadano es el eslabón más vulnerable de la cadena, porque no tiene posibilidad de distinguir un medicamento auténtico de una falsificación fuera del canal legal de distribución y dispensación farmacéutica, donde hasta ahora no se han detectado falsificados”.

De hecho, más de la mitad de los medicamentos comprados por Internet que ocultan su verdadera dirección son falsificadas, según la Organización Mundial de la Salud, y las posibilidades de que un internauta sea engañado en sus compras de fármacos es cercana al 90%, según datos de la Central Humanitaria Médico-Farmacéutica.

El presidente del COFM, Luis González Díez, consideró que los farmacéuticos “tenemos también que dar un paso adelante para pedir a la población que no arriesgue su salud, que no hay atajos en la compra de medicamentos. Las farmacias están comprometidas en esta lucha y hay que recordar que son los únicos centros autorizados para dispensarlos con todas las garantías sanitarias y legales dentro y fuera de Internet”.

A este respecto, hay que recordar los datos de la última operación Pangea X, en la que colaboran distintos organismos mundiales bajo la coordinación de Interpol a nivel mundial y en la que participa la Guardia Civil. La Benemérita intervino cerca de 4,5 millones de dosis de medicamentos falsificados, entre los que destacan potenciadores de la función sexual y de masa muscular. Fruto de esta operación es la comunicación a Interpol de 88 direcciones de páginas web y anuncios donde se publicitan, ofertan o distribuyen ilegalmente medicamentos.

