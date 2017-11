CALIDAD, FACILIDAD EN LAS RESERVAS E INNOVACIÓN, CRITERIOS FUNDAMENTALES A LA HORA DE ELEGIR UN HOTEL

- Según expertos que participan en la ‘Madrid Hotel Week’. La calidad, la facilidad en las reservas y la innovación son criterios fundamentales a la hora de elegir y reservar un hotel, según las ideas expuestas en la mesa redonda organizada por Christie & Co en el marco de la ‘Madrid Hotel Week’, una iniciativa pionera, diseñada y liderada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) en el marco de su 40 aniversario que se celebrará hasta el domingo 12 de noviembre en más de 50 hoteles de la región.

Cerca de un centenar de personas asistieron a la misma, que contó con las intervenciones del consejero delegado de ‘Casual Hoteles’ Juan Carlos Sanjuan; el consejero delegado de ‘Sleep’n Hotels’ Gonzalo de la Mata; el partner de ‘Marugal’ Pablo Carrington; el director general de ‘Ayre Hoteles / ‘Only You Hotels’ Juan Serra; y el director comercial de ‘One Shot Hoteles’ Juanma García. La mesa fue presentada por Inmaculada Ranera, directora general para España y Portugal de ?Christie & Co; y moderada por Carlos Nieto, director asociado, e Íñigo Cumella, hotel broker, todos ellos por parte de la consultora hotelera.

Bajo el nombre ‘Tendencias Hoteleras: ¿The New Age?’, estos expertos del sector intercambiaron opiniones sobre los gustos y preferencias de los clientes que representan a las nuevas generaciones en contraposición con los clientes más tradicionales: dos perfiles con prioridades diferentes a la hora de elegir y reservar un hotel, pero que coinciden en su apuesta por cadenas hoteleras comprometidas socialmente, así como por la implicación de éstas en la sostenibilidad del destino.

Tras exponer que el 45% de las personas que viajan a la capital por negocios prolongan su estancia dos días más por el interés que le suscita la oferta cultural, de ocio y de gastronomía, este panel de expertos hizo hincapié en que Madrid debe aprovechar en su promoción turística las múltiples experiencias que se pueden vivir en la ciudad.

Así, la puesta en marcha de grandes proyectos hoteleros de lujo en la capital, como los de Four Seasons o Hyatt, servirá, en opinión de los ponentes, para aumentar la atracción de Madrid en un segmento de clientes de mayor nivel, permitiendo así un incremento de precios también al resto de establecimientos hoteleros. En este sentido, Inmaculada Ranera, hizo hincapié en el aumento de la ocupación media (un 75,2% frente al 71,4% de 2016 en datos hasta la fecha), así como de los precios (de 99,16 euros a 112,38 en el caso de ADR), lo que evidencia que la capital es un destino atractivo y con capacidad de crecimiento.

Tras este breve análisis del sector, los ponentes, respondiendo a las preguntas lanzadas por los moderadores de Christie & Co, pusieron el foco de atención en las principales tendencias del mercado a fin de adaptarse a las necesidades de ciudadanos y visitantes.

En este sentido, Juan Serra, de Only You Hotels, comentó que dejar en un segundo plano la recepción para dar todo el protagonismo al lounge del hotel es una fórmula que va en aumento y que se está afianzando en sus nuevos proyectos de marca, diseñados para satisfacer los gustos no sólo de los turistas, sino también de los clientes locales cosmopolitas, un 'target' muy potente sobre todo en ciudades como Madrid.

Gonzalo de la Mata, de Sleep’n Hotels, destacó por su parte que maximizar el metro cuadrado de las habitaciones para aprovechar bien los metros edificables, es un modelo que les permite fidelizar a los clientes más jóvenes, quienes prefieren pasar más tiempo fuera del hotel e ir sólo a las habitaciones para pernoctar.

En relación con lo anterior, también indicó la estrategia que sigue su cadena, ofreciendo a los clientes la oportunidad de reservar habitaciones por horas a fin de impulsar la ocupación y, como consecuencia, los ingresos.

En el caso de Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuan apuntó cómo la cadena está especialmente volcada en el uso de las nuevas tecnologías, tanto en la operativa del hotel como durante la estancia de sus clientes, utilizando por ejemplo la aplicación Whatsapp como medio de comunicación, tanto para las reservas, como durante el tiempo en que sus clientes se alojan en el hotel asesorándoles en su conocimiento de la misma, conscientes de que éstos desean ante todo visitar la ciudad.

Juanma García, de One Shot Hoteles, en referencia a los nuevos proyectos hoteleros en el segmento gran lujo, comentó que dichos proyectos benefician en cascada a todas las categorías del sector. Además, reconoció cómo adaptar sus hoteles a las necesidades de los nuevos tipos de clientes es también una prioridad para ellos, y como ejemplo mencionó haber incluido puertos USB junto a los enchufes de las habitaciones, enchufes que, además son universales y no necesitan ningún tipo de adaptador adicional.

Pablo Carrington, de Marugal, hizo especial hincapié en que el servicio a sus clientes es uno de los puntales de sus establecimientos, integrándolos en la zona en la que se encuentran y ofreciéndoles, por ejemplo, una gastronomía de proximidad con productos que más tarde pueden adquirir fácilmente en los alrededores del hotel.

