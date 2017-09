El día de Extremadura más triste: más extremeños en Madrid que en Cáceres

Cojo el autobús para evitar el tren y sus infernales 5 horas para sumarme a los más de 80.000 extremeños que viven en Madrid, que es gracioso, porque somos más extremeños en Madrid que en Cáceres. Si se indaga en los datos la cosa no mejora. Uno de cada dos extremeños está celebrando el día de Extremadura en otra comunidad autónoma, además de los 30.000 que tienen que pasar el día de la virgen negra en el extranjero.

Me decía mi madre antes de volverme a Madrid que no me olvidase del salchichón, que lo hacían en La Zarza y esos salían muy buenos. No traigo nada de ropa, sólo comida: el pimentón, el jamón, el pan de migas. Que da igual madre, que las migas no salen igual en Madrid, que el aceite del Alipende no es el mismo que el de la Cooperativa del pueblo, de las olivas recogidas por los jornaleros, que viven en verano de los higos y en navidades de las aceitunas. Que da lo mismo, que me las lleve que en Madrid seguro que no las hay.

¿Y por qué no nos quedamos en Extremadura? Un emigrante de 23 años habla: la universidad no es suficiente, las oportunidades no son suficientes. ¿Quieres estudiar periodismo? Estupendo, tienes que emigrar. ¿Quieres abrir un despacho de abogado? Genial, muy emprendedor, pero seguramente tengas que emigrar a Madrid. ¿Graduado en Educación Física en Cáceres, una de las mejores universidades en este sector en España? Muy bien, los deberes hechos, pero en Extremadura no se abren gimnasios. En Madrid sí.

Y mientras me trago el atasco de extremeños emigrantes que vuelven a casa después del fin de semana en el pueblo, me fijo en las vías del tren con madera del siglo XIX atravesar la dehesa. Esa es otra. Los extremeños saben bien que no hay AVE en Extremadura, que cada vez pierden más la esperanza de que algún día lo haya y que los trenes que hay son un desastre. Hace unos días 200 alcaldes extremeños firmaron un manifiesto para conseguir “un tren digno en Extremadura”. Todo un avance. Mientras, el paro roza el 30%, casi un 50% de la población no puede irse de vacaciones una semana y la renta media por hogar no llega a los 22.000 euros. Con esto, vuelvo a mirar el atasco para entrar a Madrid. Tengo un rato todavía.